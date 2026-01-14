Servicedeskansvarig
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Publiceringsdatum2026-01-14Beskrivning
Vi söker dig som är redo att göra skillnad och vara en del av vårt spännande förbättringsarbete i Haninge.
Här får du möjlighet att utvecklas i en miljö präglad av samarbete och innovation, där vi gemensamt strävar mot att bygga en ny stad som kommer att forma framtiden. Du kommer att arbeta i nära samarbete med engagerade kollegor, där varje insats räknas och där din idéer och initiativ har betydelse. Kommunens IT-drift är outsourcad till flertalet externa leverantörer och organiserad i tjänsteområden med dedikerade Tjänsteansvariga.
Som en del av vårt team värdesätter vi följande egenskaper:
- Stabil och prestationsorienterad
- Initiativtagande och självgående
- Pedagogisk och serviceinriktad
Ansvarsområden
- Utveckla och implementera arbetssätt med fokus på effektivisering
- Arbeta proaktivt med kollegor för att identifiera och lösa utmaningar som uppstår i vårt dagliga arbete.
- Säkerställa att teamet har rätt kunskap genom vidareutveckling.
- Övervaka och utvärdera framstegen av olika initiativ.
- Visa ledarskap genom att motivera och stötta kollegor i deras professionella utveckling.
- Ansvara för att driva arbetet framåt genom att visa, stötta och coacha i praktiken
Om jobbet
Som Servicedeskansvarig leder och optimerar du IT Servicedesk verksamhet, men har inget formellt personalansvar. Du kommer att vara en nyckelspelare i att forma ett högpresterande, samarbetsinriktat team och säkerställa en sömnlös support verksamhet för våra användare.
Teamet består av fem medarbetare inkl. Servicedeskansvarig. Vi hanterar ärenden via telefon, ärendehanteringssystem, Walk-IN samt onsite support i kommunhuset. Rollen rapporterar till Gruppchef Taktisk IT.
Under 2026 inför vi ett nytt ärendehanteringssystem. Det innebär en möjlighet att påverka och forma hur vi kategoriserar ärenden, hanterar flöden och följer upp SLA och OLA. Din kompetens och dina idéer blir avgörande för att skapa en modern, effektiv och användarvänlig Servicedesk.
Du kommer:
- Säkerställa kvalitén av arbetet i Servicedesk i den dagliga driften, prioriteringar och snabb hantering av ärenden.
- Du analyserar belastning, identifierar flaskhalsar och föreslår lösningar genom att omfördela Firstline resurser vid lugnare perioder för att stödja andra köer och funktioner för att optimera flödet.
- Leda, handleda och motivera teamet att leverera enastående kundservice; erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt hantera scheman för att säkerställa tillräcklig täckning och smidig verksamhet.
- Regelbundet följa upp, uppdatera och utvärdera SLA/OLA och ta fram lösningar för att förbättra effektiviteten hos Servicedesk.
- Delta och representera Servicedesk i operativa forum för att säkerställa goda samarbeten.
Vi värdesätter:
- Stabilitet och personlig mognad
- Pedagogiskt förhållningssätt och hög servicenivå
- Beslutsamhet och problemlösande analysförmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
För att vara en del av vårt team på Haninge är du en person med stark drivkraft och ambition, som alltid strävar efter att uppnå dina mål och resultat. Ditt självständiga arbetssätt, kombinerat med din initiativförmåga och mod, kommer att vara avgörande för att navigera genom vårt spännande förbättringsarbete.
Du behöver ha flera viktiga kvalifikationer som speglar vår strävan efter kvalitet och effektivitet. Vi söker dig som:
- Är stabil och trygg i ditt ledarskap, med en mogen och kommunikativ personlighet
- Är prestationsorienterad och har en stark ambition att nå uppsatta mål
- Är serviceinriktad och alltid fokus på att leverera kvalitet i ditt arbete
- Har en problemlösande personlighet
- Har förståelse för IT-support rutiner
- Har teknisk bakgrund inom hårdvaru-, mjukvaru- och nätverksstöd
- Har erfarenhet av att leda en IT-Servicedesk eller annan teknisk support verksamhet,
- Är van att arbeta med effektiviseringar av arbetssätt
- Lägger ett stort fokus på service och kvalitet
- Har förmåga att hantera flera saker samtidigt
- Är lugn i stressade situationer
- Har erfarenhet av någon typ av arbetsledning
- Har arbetat med framtagande av checklistor och SLA:er inkl. uppföljning
SKA-krav
- Dokumenterad god samarbetsförmåga
- Flerårig erfarenhet från arbete i IT-Servicedesk eller liknande support miljö
- Erfarenhet av ärendehanteringssystem
- Förståelse för ITIL-processer
- Erfarenhet av att ha utvecklat processer i en IT-Servicedesk
- Goda resultat av förbättringsarbete inom IT-Servicedesk
Om du känner att ovan passar in på dig, och att du vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss, tveka inte att söka!
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor gällande tjänsten? Kontakta: Rekryterande chef för Taktisk IT, Jonas Bengtsson - jonas.bengtsson@haninge.se
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa och trevliga kontorslokaler med parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Stockholm city. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar och möjlighet till semesterväxling. Merparten av arbetet sker i kommunhuset men viss möjlighet till distansarbete.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Sista dag att ansöka är 31 januari 2026
Observera: Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
