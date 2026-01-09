Servicedesk Agent till Boliden
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller - från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till industrin.
Idag arbetar cirka 6000 personer på Boliden och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Irland och Portugal.Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att hantera inkommande ärenden från hela koncernen i vårt ärendehanteringssystem och via telefon. Du förväntas kunna lösa tekniska problem samt utföra administrativa uppgifter för att underlätta för hela organisationen att arbeta effektivt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantera dagliga IT-supportärenden och hjälpa användare med tekniska problem.
• Uppdatera och underhålla dokumentation och guider för användare och interna processer.
• Samarbeta med andra IT-team och avdelningar för att säkerställa att användarna får snabb och effektiv hjälp.
• Ge användare utbildning och support för att använda olika IT-system och applikationer effektivt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Självklart har du ett brinnande intresse för IT och teknik. I detta har du också en målmedvetenhet och en vilja att utvecklas och hela tiden lära dig nya saker inom området. Du tar personligt ansvar för dina arbetsuppgifter, för teamet och så klart för din egen utveckling. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att vara serviceminded med ett fokus på att ge den bästa upplevelsen i alla lägen, tekniskt men framför allt socialt. Detta kräver även en mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Vi letar efter dig som har:
• Gymnasieutbildning
• Ett gott logiskt tänkande och felsökningsmetodik
• Talar och skriver engelska och svenska flytande
• Erfarenhet av serviceyrke och kundbemötande, gärna från support eller motsvarande.
Information och kontakt
Denna tjänst är ett konsultuppdrag via Wikan Personal och du blir anställd av Wikan och uthyrd till Boliden. Målsättningen är att anställningen ska övergå till Boliden efter en tid på ca 12 månader. Arbetet sker på plats på Bolidens kontor i Boliden. Arbetet motsvarar en heltid och sker dagtid under veckans vardagar. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Andreas Ögren, 0910-77 09 87. Vi hanterar ansökningar löpande.
På Boliden är mångfald och inkludering drivkrafter för innovation. De vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker de och hjälper de att ligga i framkant av en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar de ansökningar från personer med olika bakgrunder och synpunkter. Tillsammans bygger de en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Botnia AB Kontakt
