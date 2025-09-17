Servicechef VVS - ansvar för drift & utveckling

Wrknest AB / Maskiningenjörsjobb / Kungälv
2025-09-17


Visa alla maskiningenjörsjobb i Kungälv, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrknest AB i Kungälv, Göteborg, Partille, Alingsås, Trollhättan eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-17

Om tjänsten
I rollen som servicechef får du driva och utveckla en hel serviceavdelning, kombinera operativt ansvar med långsiktig affärsutveckling och leda ett team av erfarna montörer. Här får du möjlighet att påverka verksamhetens utveckling, säkerställa hög kvalitet och bidra till nöjda kunder och hållbar tillväxt.
Dina framtida arbetsuppgifterSom servicechef ansvarar du för helheten på serviceavdelningen och arbetar med både operativ drift och strategisk utveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar:

Leda och utveckla teamet och den dagliga driften


Säkerställa att rutiner och processer följs i hela avdelningen


Ansvara för arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen


Personalansvar, inklusive rekrytering, utvecklingssamtal och kompetensplanering


Driva affärsutveckling och strategiska projekt


Vårda kundrelationer, både med befintliga och nya kunder


Delta i anbudsprocesser


Budget- och resultatansvar samt uppföljning av ekonomiska mål


Tvärfunktionellt samarbete med övriga delar av organisationen


Delegera ansvar och skapa hållbara processer


Rollen passar både dig med gedigen ledarerfarenhet och dig med starkt intresse och vilja att växa i ledarskap, där fokus ligger på att utveckla både team och verksamhet.
Vi söker dig somDu har en VVS-ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet, gärna kombinerat med flera års erfarenhet av ledarskap. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda team, driva projekt och fatta strategiska beslut. Din personlighet och förmåga att engagera, coacha och inspirera teamet är minst lika viktig som din tekniska kompetens.
Krav
VVS-ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet


Erfarenhet från ledande roll


Kunskaper i arbetsmiljö, projektekonomi och entreprenadjuridik


Van användare av Officepaketet


Flytande svenska i tal och skrift samt god engelska



Körkortskrav
Personliga egenskaper
Du är en strategisk och coachande ledare som trivs med att fatta beslut, driva förändring och utveckla både människor och verksamhet. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt ansvar med hög nivå av ledarskap och påverkan, och som motiveras av att leverera resultat och skapa långsiktig tillväxt.
Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse


Plats: Kungälv


Omfattning: Heltid


Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning

Om kunden
Företaget är väletablerat inom installation och service av värme, ventilation, sanitet och energi, med kunder både inom privat och offentlig sektor. Kvalitet, hållbarhet och säkerhet står i fokus, och organisationen präglas av samarbete, framåtanda och långsiktighet. Rollen ger dig möjlighet att utvecklas både tekniskt och som ledare.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrknest AB (org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se

Arbetsplats
Wrknest

Kontakt
Linn Andreasson
linn.andreasson@wrknest.se

Jobbnummer
9514285

Prenumerera på jobb från Wrknest AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wrknest AB: