Servicechef VVS - ansvar för drift & utveckling
2025-09-17
I rollen som servicechef får du driva och utveckla en hel serviceavdelning, kombinera operativt ansvar med långsiktig affärsutveckling och leda ett team av erfarna montörer. Här får du möjlighet att påverka verksamhetens utveckling, säkerställa hög kvalitet och bidra till nöjda kunder och hållbar tillväxt.
Dina framtida arbetsuppgifterSom servicechef ansvarar du för helheten på serviceavdelningen och arbetar med både operativ drift och strategisk utveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Leda och utveckla teamet och den dagliga driften
Säkerställa att rutiner och processer följs i hela avdelningen
Ansvara för arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen
Personalansvar, inklusive rekrytering, utvecklingssamtal och kompetensplanering
Driva affärsutveckling och strategiska projekt
Vårda kundrelationer, både med befintliga och nya kunder
Delta i anbudsprocesser
Budget- och resultatansvar samt uppföljning av ekonomiska mål
Tvärfunktionellt samarbete med övriga delar av organisationen
Delegera ansvar och skapa hållbara processer
Rollen passar både dig med gedigen ledarerfarenhet och dig med starkt intresse och vilja att växa i ledarskap, där fokus ligger på att utveckla både team och verksamhet.
Vi söker dig somDu har en VVS-ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet, gärna kombinerat med flera års erfarenhet av ledarskap. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda team, driva projekt och fatta strategiska beslut. Din personlighet och förmåga att engagera, coacha och inspirera teamet är minst lika viktig som din tekniska kompetens.
Krav
VVS-ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från ledande roll
Kunskaper i arbetsmiljö, projektekonomi och entreprenadjuridik
Van användare av Officepaketet
Flytande svenska i tal och skrift samt god engelska Körkortskrav
Personliga egenskaper
Du är en strategisk och coachande ledare som trivs med att fatta beslut, driva förändring och utveckla både människor och verksamhet. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt ansvar med hög nivå av ledarskap och påverkan, och som motiveras av att leverera resultat och skapa långsiktig tillväxt.
Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Plats: Kungälv
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Om kunden
Företaget är väletablerat inom installation och service av värme, ventilation, sanitet och energi, med kunder både inom privat och offentlig sektor. Kvalitet, hållbarhet och säkerhet står i fokus, och organisationen präglas av samarbete, framåtanda och långsiktighet. Rollen ger dig möjlighet att utvecklas både tekniskt och som ledare. Ersättning
