Servicechef till Aquadus VVS AB
2Complete AB / Byggjobb / Eskilstuna Visa alla byggjobb i Eskilstuna
2026-02-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din karriär och leda ett framgångsrikt team av VVS-montörer i Eskilstuna. Detta är en bred och ansvarsfull roll med tydligt affärsfokus där du kombinerar ledarskap, planering och projektkoordinering med aktiv kunddialog och försäljning. Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten samtidigt som du arbetar nära engagerade kollegor i ett bolag som ligger i framkant inom sin bransch.
Vad erbjuder vi?
Hos Aquadus blir du en del av ett stabilt och välrenommerat företag med stark laganda och tydlig framtidsvision. Här arbetar ni tillsammans för att utveckla verksamheten och skapa långsiktigt värde för både kunder och medarbetare. Rollen innebär stor frihet under ansvar och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Tillsammans med din närmaste chef sätter ni upp mål och strategier för att driva avdelningen framåt.
Du erbjuds bland annat:
Ett familjärt bolag med högt i tak och korta beslutsvägar
Stark gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter
Kombinationen av lokal närvaro och tryggheten i en etablerad koncern
Kollektivavtal och 28 dagars semester
Företagsbil.
Aquadus VVS AB grundades år 2000 och har idag cirka 32 medarbetare med en omsättning om cirka 75 MSEK. Bolaget erbjuder VVS-tjänster inom allt från större entreprenader till serviceuppdrag. Sedan 2019 är Aquadus en del av Instalco, en av Nordens ledande installationskoncerner med cirka 130 bolag och en omsättning om cirka 14 miljarder kronor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett starkt affärsdriv och en naturlig förmåga att skapa goda relationer. Du trivs i en operativ roll där du får kombinera struktur och planering med ett närvarande ledarskap, och du motiveras av att utveckla både människor och affärer.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Erfarenhet från en ledande roll inom service, VVS, byggbranschen eller eftermarknad
Tidigare erfarenhet av kundkontakt och försäljning
God kommunikativ förmåga och ett relationsskapande arbetssätt
Tydliga ledaregenskaper med förmåga att motivera, följa upp och ställa krav
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från VVS-branschen
Vana av att arbeta med ramavtal och större kunder.
Du har god administrativ förmåga, är van att arbeta i affärssystem och har ett starkt affärssinne. Ditt ledarskap präglas av coaching, engagemang och struktur. Rollen kräver hög servicekänsla, god problemlösningsförmåga och trygghet i att hantera både utmanande dialoger och snabba beslut. Vi söker dig som är drivande, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk vardag där tempot stundtals är högt.
Vad innebär rollen?
Detta är en kombinerad roll som Servicechef och arbetsledare med ett övergripande ansvar för att driva och vidareutveckla en lönsam och effektiv serviceaffär.
Ansvarsområden:
Planering och bemanning
Fördelning av uppdrag på veckobasis
Personalledning och operativt stöd till montörer
Aktiv kundkontakt och försäljning
Koordinering och löpande verksamhetsplanering
Ordermottagning och arbetsorderskrivning
Relationsbyggande och utveckling av kundaffären
Nära samarbete med VD, som fungerar som stöd i rollen.
Som Servicechef ansvarar du för att förvalta och utveckla serviceverksamheten i ditt område. Du leder ett team av skickliga montörer och har det direkta personalansvaret för gruppen. En viktig del av uppdraget är att coacha medarbetarna i deras dagliga arbete - från administrativa frågor till att hantera praktiska utmaningar ute på fältet. Rollen innebär även ansvar för rekrytering och bemanning samt för att stärka och vidareutveckla befintliga kundrelationer och serviceavtal.
Detta är en direktrekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse, med inledande provanställning. Rekryteringsprocessen inkluderar en bakgrundskontroll som sammanställer offentliga uppgifter från brottsregister samt ekonomisk skuldupplysning. Tjänsten är en heltidstjänst om 40 timmar per vecka med arbetstider 07:00-16:00 och placering på kontoret. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elida Rhodin.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aquadus VVS AB Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se Jobbnummer
9766536