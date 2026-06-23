Servicechef Kök/städ till Åstorps kommun
Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen / Storhushållsföreståndarjobb / Åstorp Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Åstorp
2026-06-23
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Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Bildningsförvaltningen i Åstorps kommun genomgår en omorganisering och från och med hösten 2026 har vi valt att arbeta i verksamhetsformer som är teamorienterande, med team som kompletterar varandra, för ett starkare samarbete . Som servicechef för kök och städ kommer du att arbeta tillsammans med rektorer för långsiktig kvalitet, effektivitet och framtida måluppfyllelse. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som servicechef för kök och städ har du helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom din verksamhet. Du leder och fördelar cirka 27 medarbetare inom kök- och städverksamheten och ansvarar för det dagliga operativa arbetet. Ditt uppdrag är att säkerhetsställa att vardagen fungerar, kvaliteten hålls hög och att medarbetarna får stöd i sitt dagliga arbete. Arbetsledning, utveckling av verksamheten och medarbetarnas arbetsmiljö är viktiga delar i uppdraget.
Du har en central roll i att omsätta verksamhetens mål till praktiskt resultat. Med fokus på kvalitet, delaktighet, ansvar och ekonomi i balans driver du en verksamhet i ständig utveckling med målet att leda och verka i en hållbar organisation.
Exempel på arbetsuppgifter
Planera och förbereda måltider med fokus på kvalitet och måltidsglädje.
Leda och fördela det dagliga arbetet i köken och städverksamheten.
Skapa struktur och god organisation i verksamheten.
Arbeta med egenkontroll och säker livsmedelshantering.
Dokumentera enligt gällande rutiner.
Föra en hållbar utveckling genom att bland annat minimera "matsvinn".
Din kompetens
Vi söker dig som har utbildning inom Hotell och restaurang och branscherfarenhet. Kockutbildning eller dokumenterad erfarenhet som kock samt erfarenhet av arbete i skolkök eller storkök är meriterande. Du har ett intresse för att laga välsmakande och näringsrika måltider, och du värdesätter vikten av god service och ett positivt bemötande. Du har goda kunskaper om hygienföreskrifter och relevant lagstiftning.
Du har erfarenhet som chef och har ett starkt verksamhetsfokus och en god helhetssyn. Du har kunskap inom ekonomi, är tydlig, strukturerad och lyhörd med god samarbetsförmåga. Du bygger förtroende, skapar engagemang och trivs i en roll där utveckling och förbättring är en naturlig del av vardagen. Du är trygg i ditt chefsuppdrag och leder med ett tillitsbaserat förhållningssätt som främjar delaktighet och ansvarstagande.
Du har även IT-kunskaper, besitter en god kommunikativ förmåga samt god svenska i tal och skrift.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Åstorps kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, där hänsyn tas till arbetstagarens erfarenhet, kompetens samt rådande marknadsläge. Det genomförs årligen en löneöversyn där medarbetarna lönesätts utifrån våra lönekriterier: tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet. I Åstorp kommun omfattas anställningen av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Arbetsplats
Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef/Utbildningschef
Anna Meurling Alriksson anna.meurlingalriksson@astorp.se 042-64150 Jobbnummer
9974932