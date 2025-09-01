Servicechef
2025-09-01
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Culligan Storkök
Välkommen till Culligan Storkök; en arbetsplats med tempo, utveckling och sammanhållning! Här blir du en del av ett engagerat team som varje dag hjälper storkök runt om i hela Sverige att fungera - från försäljning och installation till service och akuta reparationer. Vi jobbar med branschens ledande varumärken och har kunden i fokus i allt vi gör. Ta gärna en titt på vår karriärssida för att lära dig mer om oss på Storkök!
Culligan Storkök är en stolt del av Culligan Nordic - en av Nordens största leverantörer inom vatten, kaffe och storkök. Vårt uppdrag är att vara det självklara valet för innovativa och hållbara vattenlösningar för den privata och offentliga sektorn i Norden, och vår målsättning är enkel: alla ska ha tillgång till rent dricksvatten samtidigt som vi minskar engångsförbrukningen av plast! På Culligan Nordic Group arbetar 365 anställda, spridda över Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel.
Tjänsten i korthet
Hos oss på Culligan Storkök får du en unik roll där du är lite säljare, lite tekniker och mycket ledare. Du ansvarar för vårt team av Servicetekniker inom Storkök i Stockholm, driver kundrelationer framåt och ser till att både maskiner och människor levererar på topp varje dag. Du får frihet att forma din arbetsdag, stort mandat och ett team med hög teknisk kompetens - som nu längtar efter en inspirerande och tydlig ledare som kan lyfta arbetet till nästa nivå!
Du kommer att:
Leda, stötta och utveckla ett erfaret team av ca tio servicetekniker i Stockholm med omnejd (från Märsta till Nynäshamn och en bit in Sörmland). Den här tjänsten, liksom våra tekniker, utgår från vårt kontor och lager i Häggvik, Sollentuna.
Vara ansiktet utåt mot våra kunder - boka uppstartsmöten, hålla relationen levande, följa upp service och säkra samarbetet
Ta ett helhetsansvar för stationens drift - från att fördela jobb och hantera resurser till att skapa struktur, bygga kultur och coacha individer
Kvalitetssäkra teamets arbete både mot och från kunden genom att analysera, förbättra och skapa processer & rutiner, samt följa upp på leverans- och kvalitetsmål.
Ansvara för administrativt arbete kopplat till personalansvar och kundkoordinering, såsom löneattestering, kompetensutveckling och kunduppföljning
Själv hoppa in vid behov - ibland som tekniker i fält, ibland som problemlösare på plats!
Samarbeta tätt med våra andra team i Uppsala och Norrköping för att skapa ett starkt regionalt nätverk
Vi tror att du:
Har några års erfarenhet som ledare med personalansvar inom teknisk service, installation eller liknande miljöer
Är trygg i din roll som chef - tydlig när det behövs, stöttande när det krävs
Har god teknisk förståelse. Du behöver inte vara stationens bästa tekniker, men du ska kunna kavla upp ärmarna och åka ut till kunden för att utföra ett servicejobb där det behövs. Erfarenhet som tekniker eller teknisk ledare inom storköksbranschen är meriterande!
Är en självklar och proaktiv relationsskapare med näsa för sälj och stark förmåga att bygga förtroende hos både kunder och medarbetare. Du är den som utan att tveka plockar upp telefonen eller sätter dig i bilen för att skapa en ny kontakt, följa upp och hålla relationer levande!
Är datadriven och trivs med att jobba i digitala verktyg som ERP och CRM. Du använder gärna data och KPI:er för att inspirera och utveckla både dina medarbetare och hela teamets prestationer.
Har en lösningsorienterad inställning och en trygg hand i både vardag och förändring
Ser potential i både människor och arbetssätt, och vill bidra till att ett bra team blir ännu bättre - både i kundleverans och den interna kulturen.
Körkort (B) och en vilja att vara ute och nära tekniker och kunder.
Det är också en bonus om du...
Har jobbat med storköksutrustning, eller närliggande branscher såsom hissteknik, biltvätt, fastighetsteknik eller liknande.
Har erfarenhet av att jobba som servicetekniker eller annan teknisk roll där du är van att skruva och mecka med stora maskiner inom värme, kyla, vatten och el.
Trivs i ett sammanhang där du både får frihet och ansvar att forma arbetssätt, relationer och resultat.
Vi erbjuder dig:
Ett fritt och varierande jobb där du får vara både ledare, tekniker och kundansvarig - ibland samtidigt!
Möjligheten att ta över ett seniort team med hög kompetens och stor potential, där en ännu starkare kultur och samarbete är nästa steg i utvecklingen
En plats i ett större nordiskt och internationellt sammanhang. Vi jobbar efter modellen korta beslutsvägar, stor påverkan och en tydlig hållbarhetsprofil.
Tillgång till företagsbil, verktyg och det du behöver för att lyckas i din roll.
Ditt team
Du leder ett team med erfarna servicetekniker som har jobbat länge hos oss - några i nästan 20 år. De är skickliga i sitt yrke, självgående och lojala. Ditt jobb blir att lyfta kulturen och teamets förutsättningar till nästa nivå.
Plats
Sollentuna. Serviceområdet vi jobbar inom är Stockholm med omnejd, och delar av Sörmland.
Startdatum
Efter överenskommelse - men gärna redan i oktober!
Vi rekryterar löpande, och kommer att granska din ansökan så fort vi kan.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta amanda.westerberg@culligan.se
Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Hos oss på Culligan gör vi mer än att leverera vatten - vi skapar lösningar som förbättrar människors vardag, hälsa och miljö. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då kan det här vara din nästa utmaning. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
