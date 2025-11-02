Serviceassistent till hemtjänsten
2025-11-02
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Serviceassistent till södra Gotland
I Hemse har vi fyra hemtjänstgrupper som samarbetar tätt och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vår verksamhet täcker hela södra Gotland, med öns vackra natur som arbetsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra brukare.
Som serviceassistent i hemtjänsten blir du en viktig del av teamet och bidrar till att göra skillnad varje dag. Tillsammans med kollegor levererar du hög kvalitet inom både service och sociala insatser, där varje insats räknas och gör vardagen bättre för våra brukare.
Vi söker nu fyra nya kollegor till vårt team! Anställningen är tidsbegränsad till den 30 september 2026, med möjlighet till tillsvidareanställning efter periodens slut.Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
I rollen ingår att ge stöd och service i vardagen till våra brukare och bidra till en välfungerande verksamhet. Du arbetar tillsammans med ditt team för att säkerställa hög kvalitet i både service och sociala insatser, där varje uppgift är viktig för brukarnas trygghet och välbefinnande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera dagens arbetsuppgifter tillsammans med kollegor
Utföra serviceuppgifter i ordinärt boende, exempelvis städ och tvätt
Livsmedelshantering och inköp
För- och efterarbete kring måltider
Avfallshantering i boenden och lokaler
Hjälpa till med leveranser och varuhantering i verksamheten
Skötsel av förråd och arbetskläder, inklusive tvätt
I mån av tid stötta ansvariga att ta hand om bilar och cyklar
Uppdraget anpassas utifrån verksamhetens behov och medarbetarens kompetens.
Övergripande ansvar:
Arbeta utifrån Region Gotlands uppdrag och kvalitetskrav
Utföra insatser enligt biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att säkerställa god service
Dokumentera och läsa information enligt gällande rutiner i verksamhetssystemen
Rapportera avvikelser enligt HSL och SoL samt risker eller tillbud i arbetsmiljöarbetet
Utföra insatser enligt gällande riktlinjer för basala hygienrutiner
Delta i arbetsplatsens gemensamma personalaktiviteter, exempelvis arbetsplatsträffar och arbetsmiljöarbete
Vem är du?
Du har grundskoleutbildning, goda kunskaper i svenska och datorvana för dokumentation. Körkort är ett krav.
Erfarenhet inom vård eller service är meriterande men inte nödvändigt - vi ger en uppstartande introduktion och stöd under arbetets gång. Det viktigaste är att du har ett empatiskt förhållningssätt, social kompetens och personlig lämplighet.
Du kan samarbeta och kommunicera med både kollegor och brukare samt anhöriga, och agera självständigt i varierande situationer där snabba beslut ibland krävs.
Du har en helhetssyn i ditt arbete och förstår hur ditt uppdrag bidrar till verksamhetens mål och till brukarens bästa. Du följer riktlinjer och handlingsplaner, men sätter alltid brukarens behov i centrum.
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad, och som trivs med att arbeta i ett team där uppdraget kan variera utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
