Servicearbetare: målare/snickare/handyman

Vi är ett litet, personligt städ- och serviceföretag som utgår ifrån Åkersberga men med kunder i hela Stockholms län. Vi har mycket goda relationer till våra kunder och våra ambitioner är trygghet, kvalitet och omtanke. Tillsammans med våra medarbetare är vi ett glatt team som alltid är lyhörda för kundens behov och önskemål!
Vi söker två mångsidiga och erfarna medarbetare till ett omväxlande arbete där dina främsta arbetsuppgifter kommer att bestå av målning, yttre underhåll, mindre ombyggnadsarbeten och reparationer.
Våra nya kollegor behöver vara självgående, pålitliga och ha en stark arbetsmoral. Du ska också vara organiserad och kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Att du dessutom har ett öga för detaljer och hela tiden strävar efter att leverera högkvalitativ service till våra kunder ser vi som en självklarhet.
Eftersom vi utgår från Åkersberga ser vi det som en fördel om du är bosatt på norra sidan av Stockholm. Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet, vi kommer att kräva och verifiera referenser.
Du ska ha B-körkort och ha haft det i minst 3 år.
Erfarenhet av att köra både automat- och manuellt växlade bilar.
Vana vid att köra skåpbil.
Flytande kunskaper i svenska eller engelska.
Om anställningen:
Omfattning: 75-100% eller enligt överenskommelse.
Fast månadslön enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder
Möjlighet till förmånsbil
Tillträde: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Om du uppfyller våra krav och tror att du skulle passa bra i vårt team och i denna tjänst, ser vi fram emot att höra från dig.
Skicka in din ansökan med CV och referenser till jobb@ywc-service.se
. Vänligen ange "Handyman" i ämnesraden.
Sista ansökningsdag är 12 september, men vi läser och hanterar ansökningarna löpande - så tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
