Service- & Underhållstekniker | Logistik & Fastighet
Tura Scandinavia AB / Maskinreparatörsjobb / Nässjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Nässjö
2026-07-15
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Vill du arbeta med teknik i en modern logistikverksamhet?
Vi söker en engagerad Service- & Underhållstekniker som vill vara med och säkerställa driften av vårt moderna logistikcenter i Nässjö.
Hos oss får du en varierad roll där du kombinerar tekniskt underhåll, felsökning och förbättringsarbete med viss fastighetsskötsel. Du blir en viktig del av vår verksamhet och bidrar till att våra moderna logistiksystem fungerar optimalt – varje dag.
Om Tura Scandinavia
Tura Scandinavia är en av Nordens ledande distributörer av hemelektronik och tillbehör. Sedan 1976 har vi levererat välkända varumärken till återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vårt moderna logistikcenter i Nässjö är navet i vår nordiska verksamhet och spelar en avgörande roll för att säkerställa snabba och säkra leveranser till våra kunder.
Hos oss kombineras modern teknik med engagerade medarbetare och ett starkt fokus på ständiga förbättringar. Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som Service- & Underhållstekniker ansvarar du för att vår anläggning fungerar optimalt.
Du arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll av teknisk utrustning samtidigt som du bidrar till hög driftsäkerhet i verksamheten. Rollen omfattar även viss fastighetsskötsel och tillsyn av våra lokaler och utemiljö.
Du kommer att arbeta nära lagerorganisationen och externa leverantörer för att säkerställa en effektiv, säker och väl fungerande verksamhet. Arbetsuppgifter
Planera och utföra förebyggande underhåll.
Felsöka och åtgärda driftstörningar.
Reparera och underhålla maskiner, tekniska installationer och hjälpmedel.
Utföra viss fastighetsskötsel samt tillsyn av byggnad och utemiljö.
Samordna service och reparationer tillsammans med externa leverantörer.
Delta i installations- och förbättringsprojekt.
Ansvara för inköp av reservdelar och förbrukningsmaterial.
Bidra till ständiga förbättringar inom säkerhet, drift och arbetsmiljö.
Säkerställa att rutiner och instruktioner följs.
Vi söker dig som
Du är en serviceinriktad och lösningsorienterad person som trivs med ett varierat arbete där teknik står i centrum.
Vi tror att du:
Har teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har erfarenhet av mekanik, el, automation eller industriellt underhåll.
Är självgående, ansvarstagande och strukturerad.
Har god datorvana.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Har B-körkort och truckkort.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Automatiserade lager- och logistiksystem.
Fastighetsteknik.
PLC eller industriell automation.
Förebyggande underhåll i produktions- eller logistikmiljö.
Vi erbjuder
Hos Tura blir du en del av ett stabilt nordiskt företag där teknik, kvalitet och
utveckling står i fokus.
Vi erbjuder dig:
En varierad och självständig roll.
Moderna tekniska system och en högautomatiserad logistikmiljö.
Möjlighet att påverka och förbättra verksamheten.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Korta beslutsvägar.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Praktisk information
Placering: Nässjö
Omfattning: Heltid
Arbetet sker huvudsakligen dagtid, men viss flexibilitet krävs vid planerat underhåll eller akuta driftstörningar. Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär?
Välkommen med din ansökan! Kontaktperson för detta jobb
Jimmie Frank
Telefon: 0733-515 290
E-postadress: jimmie.frank@turascandinavia.com
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: par.eriksson@turascandinavia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tura Scandinavia AB
(org.nr 556193-0420)
Petter Jönssons Väg 6 (visa karta
)
571 34 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lager Kontakt
Jimmie Frank jimmie.frank@turascandinavia.com 0733515290 Jobbnummer
10003902