Service technician (68031)
Vestas Northern Europe AB / Maskinreparatörsjobb / Eksjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Eksjö
2025-08-15
Har du ett intresse av mekanik? Vill du arbeta med att underhålla våra vindkraftsverk? Är du lösningsorienterad och har ett optimistiskt synsätt? Då är den här tjänsten som Service Technician/ Vindkraftstekniker en tjänst för dig!
Region NCE > SBU NCE Service > Eksjö
Vestas Northern and Central Vestas Northern and Central Europa har som mål att bli den mest framstående affärsenheten inom Vestas, både när det gäller förnybar energi och kundnöjdhet samt att bli den mest attraktiva arbetsplatsen. Med denna drivkraft har serviceteknikern som tar hand om kundernas turbiner en viktig roll i frontlinjen av våra serviceavtal. I denna roll kommer du att få arbeta i en spännande bransch i team med engagerade medarbetare
Just nu söker vi servicetekniker till Eksjö som kommer att ingå i serviceteam med ansvar för felsökning, service och underhåll av vindkraftverk i området. Vi söker dig som trivs med att samarbeta inom ett team.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet och professionalitet då vi är ytterst måna om att vårt servicearbete utförs med högsta säkerhet och kvalitet. För att lyckas fullfölja arbetsuppgifterna tror vi att du är en person som har goda kunskaper i el eller mekanik, är serviceinriktad och affärsmässig.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Underhåll och felsökning av vindkraftverk i enlighet med serviceavtal
Kundkontakt med ägare kring kommande service och tydlig rapportering av utförda åtgärder
Ansvar och skötsel av servicebilen inkl. dess lager
Daglig rapportering och registrering i vårt affärssystem Salesforce (SAP) Kvalifikationer
Relevant erfarenhet eller utbildning inom el eller mekanik, likväl intresse att fördjupa kunskapen inom dessa områden och framförallt elektronikGod allmän datorvana
Goda kunskaper i både svenska och engelska (koncernspråk) i tal och skriftKörkortskrav
Tidigare erfarenhet som Servicetekniker
Kompetenser
Du är serviceinriktad, har stor samarbetsförmåga och kan enkelt kommunicera med andra delar av organisationen
Du har förmåga att hitta lösningar, är målinriktad och har en strukturerad arbetsstil
Du kan arbeta autonomt och ta initiativ i dina arbetsuppgifter
Du har ett högt säkerhetstänk
Då arbete sker på hög höjd krävs god kroppsfysik
Tjänsten innebär resande med övernattningar för olika vidareutbildningar samt assistans i andra områden. För denna tjänst är alltså hög flexibilitet vad det gäller resor och arbetstider ett absolut krav.
Vad vi erbjuder
Våra anställda är vår största tillgång. Förutom en marknadsmässig lön och fördelar, så som friskvårdsbidrag och snabb tillgång till specialiserad sjukvård, investerar vi i din utveckling. Efter en grundlig introduktionskurs erbjuder vi fortlöpande utveckling av dina färdigheter med ett väletablerat utbildningsprogram. Du får arbeta i ett team med stor mångfald och motiverade servicetekniker, i en stimulerande miljö i ett snabbt växande internationellt företag där god kommunikation och struktur är nyckeln till bra resultat. Då Vestas verkar för en jämställd arbetsplats välkomnar vi dig dom sökande oavsett kön.
Ytterligare information
I tjänsten utgår man från Eksjö.
Tjänsten innebär resande med övernattningar för olika vidareutbildningar samt assistans i andra områden, det kan bli upp till 50 resdagar om året. För denna tjänst är förståelse vad det gäller eventuella resor för utbildningssyften och arbetstider viktigt.
Ett krav för att erhålla anställning är att man blir godkänd för mast- och stolpintyg, vilket består av ett belastnings-EKG och läkarundersökning, vilket utförs under rekryteringsprocessen.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterare Rebecka Thorell, rbthr@vestas.com
. Vi behandlar ansökningar löpande så ansök gärna med ett CV på engelska så snart som möjlig, eller senast den 14/09/2025. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka våra jobb när som helst, inklusive före det annonserade slutdatumet.
Our commitment to a fair hiring
At Vestas, we evaluate all candidates solely on professional experience, education, and relevant skills. To support a fair recruitment process, please remove any photos, dates of birth or graduation dates, gender pronouns, marital status, or other personal details not relevant to the role, before submitting your CV. Please keep your CV focused on work and educational details, and the necessary information that we contact you (email and phone number). We train our hiring teams in inclusive evaluation and regularly review process outcomes to ensure fairness. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vestas Northern Europe AB
(org.nr 556443-1574)
Förrådsgatan 6
)
575 36 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eksjö Jobbnummer
9461102