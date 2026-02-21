Service Delivery Manager till NetNordic
Vill du ta en nyckelroll i ett bolag med starkt fokus på cybersäkerhet och samhällskritisk IT-infrastruktur? Hos NetNordic får du kombinera leveransansvar, kundutveckling och teknik i framkant - tillsammans med några av Europas vassaste experter inom Security Operations. Var med och vidareutveckla en roll med stort mandat och tydligt leverans- och affärsfokus.
Som Service Delivery Manager ansvarar du för övergång och leverans av tjänster till kund - från onboarding till löpande drift. Rollen är en kombination av projektledning, kundansvar och affärsutveckling, med tyngdpunkt på den löpande leveransen.
Du är kundens primära kontaktperson och driver leveransen i nära samarbete med operations och tekniska specialister. Det innebär att du säkerställer att projekt genomförs enligt tidplan och avtal, att rätt resurser och kompetenser finns på plats.
I den löpande leveransen ansvarar du för att SLA:er och avtalade åtaganden uppfylls, följer upp incidenter andra operativa aktiviteter samt hanterar risker och avvikelser. Du leder regelbundna service review-möten där ni går igenom SLA-uppfyllnad, ärenden, teknisk rapportering och identifierar förbättringsområden.
Du ansvarar även för rapportering och fakturaunderlag samt arbetar aktivt med att utveckla och utöka kundernas åtaganden. Arbetet sker i nära dialog med både säljorganisation och operations och du förväntas bidra med affärsmässighet och ett tydligt kundfokus.
Sammanfattningsvis innebär rollen att du:
Projektleder onboarding av nya kunder och tjänster.
Säkerställer kvalitet, resurssättning och korrekt dokumentation inför överlämning till drift.
Är kundens primära kontakt och leder service- och uppföljningsmöten.
Säkerställer att SLA:er och avtalade åtaganden uppfylls.
Följer upp och hanterar avvikelser, risker och förbättringsinitiativ.
Ansvarar för rapportering och underlag för fakturering.
Driver merförsäljning och utvecklar befintliga kundrelationer.
Vi söker dig som är en erfaren projektledare med god teknisk förståelse och ett starkt kommersiellt driv. Du är trygg i kunddialogen, utstrålar pondus och har förmågan att hålla ihop komplexa leveranser.
Vi tror att du har:
Minst fem års erfarenhet från IT-miljö, gärna inom nätverk, infrastruktur eller säkerhet.
Erfarenhet av projektledning (roll eller utbildning).
Vana att arbeta nära komplexa nätverks- och säkerhetsmiljöer och att fungera som brygga mellan kund, leveransteam och tekniska specialister.
Vana att leda kundmöten och följa upp leveranser mot SLA.
Kommersiell förståelse och förmåga att identifiera affärsmöjligheter.
Du behöver inte vara den främsta teknikexperten - du har tekniska specialister vid din sida - men du måste ha intresse, förförståelse och förmåga att föra kvalificerade dialoger kring nätverk, datacenter och säkerhet.
Som person är du självgående, strukturerad och relationsskapande med ett naturligt affärsfokus. Här får du en roll med stort mandat, starkt leveransansvar och möjlighet att påverka både kundrelationer och hur rollen utvecklas framåt.
Övrig information
Placeringsort: Solna
Start: 1 maj
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Kontorstider
Lön: Enligt överenskommelse
NetNordic har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Anders Gustavsson på mail: anders.gustavsson@maxkompetens.se
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
NetNordic är en ledande nordisk systemintegratör som specialiserar sig på tjänster och lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur inom cybersäkerhet, moln, nätverk, data analytics och samarbetslösningar. Företaget grundades 2001 och har vuxit både organiskt och genom strategiska förvärv. Idag har NetNordic över 700 anställda och samarbetare med över 3 000 kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
I Sverige är NetNordic representerat genom NetNordic Sweden AB, med huvudkontor i Solna och ytterligare kontor i Göteborg, Malmö och Umeå.
NetNordic arbetar nära med marknadsledande teknikleverantörer och har ett starkt fokus på att leverera högkvalitativa och tillförlitliga tjänster till både privata och offentliga kunder. NetNordics vision är att vara sina kunders "Best Companion" i den digitala transformationen, vilket innebär att de strävar efter att vara en pålitlig partner som hjälper kunderna att anpassa sina operativa processer till sina strategiska mål.
