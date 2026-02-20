Service Delivery Manager
2026-02-20
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
Är du en strukturerad och kommunikativ ledare som vill vara med och forma framtidens it-leveranser? Vi söker nu en Service Delivery Manager som vill ta en nyckelroll i vår satsning på att leverera it-tjänster till fler statliga myndigheter.
Bli en del av ett kunnigt och engagerat team. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I din roll som Service Delivery Manager (SDM) kommer du att vara hjärtat i vår operativa verksamhet. Du ansvarar för att säkerställa att våra tjänster levereras med högsta kvalitet, från start till mål. Genom att löpande kommunicera status och nuläge till både interna och externa kunder, samt leda operativa möten och skapa en smidig och transparent arbetsprocess. Ditt arbete är avgörande för att bygga starka relationer och säkerställa att alla parter är nöjda.
Skatteverket går nu in i en ny fas av uppbyggnad och innovation då vi kommer att leverera it-tjänster och it-drift till fler statliga myndigheter. Därför skalar vi upp och stärker våra team med nya medarbetare som vill jobba med leverans av dessa tjänster till Sveriges myndigheter.
Vi letar efter dig som har en naturlig förmåga att lyssna och förstå organisationens prioriteringar. Du ser till att processer och rutiner följs, samtidigt som du ständigt letar efter sätt att förbättra våra tjänsteleveranser. Din strukturerade arbetsmetod och uppmärksamhet på detaljer samt pragmatiska arbetssätt gör att både kunder och utvecklare känner förtroende och skapar en framdrift i våra leveranser.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- känna ansvar för att leverera bästa möjliga resultat, även i situationer då kravbilden är otydlig eller outtalad
- ha god förmåga att samarbeta och samverka effektivt med olika funktioner och intressenter
- ha ett strukturerat och metodiskt arbetssätt
- ha förmågan att hitta information och analysera detta för att använda sig i en samverkan
- ha ett gott bemötande och visa hjälpsamhet och förståelse för andra
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha förmågan att driva sin egen utveckling och ha självledarskap
- ha mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Du ska även ha:
- flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som Service Delivery Manager eller liknande roll som arbetsgivaren bedömer relevant
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med kundrelationer
- god kunskap och förståelse inom it-drift och it-utveckling
- eftergymnasial utbildning inom it alternativt flerårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen.
Det är önskvärt att du har god kännedom om leverans av tjänstedrift till externa kunder och att du har erfarenhet av att arbeta datadrivet, följa upp SLA och uppsatta mål. Det är även önskvärt att du har förståelse för ITIL- och ITSM-processer samt agil utveckling. Det är även önskvärt att du har arbetslivserfarenhet från komplexa it-organisationer, såsom myndigheter eller andra större organisationer.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
