Serveringspersonal till Vildmarkshotellet
2026-01-18
När man besöker oss som gäst ska man få riktigt bra service, varje gång. Vi söker nu dig som har ett genuint intresse för mat och dryck och som alltid vill överträffa våra gästers förväntningar.
I rollen som servitris/servitör arbetar du med bland annat bordsbeställningar där du hanterar flera sittningar samtidigt samt ansvarar för betalning och redovisning av försäljning. Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och dryck, som vill ha roligt på jobbet och som också drivs av viljan att ge bästa möjliga service till våra hotellgäster. Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen är ett krav och det är mycket meriterande om du har erfarenhet av servering sedan tidigare. Det är även meriterande om du har en pågående eller avslutad restaurangutbildning samt ett intresse för mat och dryck i kombination. Tempot på restaurangen kan många gånger vara högt och arbetet kräver att du som person är både effektiv och stresstålig. Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. Du gillar att arbeta i team som kännetecknas av ett professionellt och glatt samarbete där du själv tar ett eget ansvar för att bidra till detta.
Nyttig information om tjänsten
Tjänsten är en säsongsanställning och sträcker sig mellan mars till september med varierande sysselsättningsgrad där arbetet är förlagt främst kvällar, rullande över veckans alla dagar vilket innebär att man jobbar en del helger. En del tjänster sträcker sig under hela arbetsperioden medan andra tjänster löper under högsäsong, dvs. juni-augusti. Lön tillämpas enligt kollektivavtal.
Varför ska du söka till just oss?
Service i världsklass varje gång är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att när vi förstår att vi kan skapa magi i människors vardag och samtidigt få vänner för livet- då är det världens roligaste jobb! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en helt oförglömlig sommar, det kan vi lova.
Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att synas i allt vi gör- därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis fotbollsturneringar, kick off, våra gedigna serviceutbildningar och mycket annat kul!
Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, ej via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vildmarkshotellet är vackert beläget vid Bråvikens strand, där du kan njuta av den magiska utsikten från något av våra 211 hotellrum eller konferensrum. Som om inte det vore nog ligger hotellet dessutom bara ett stenkast från de många, oförglömliga äventyren i Kolmårdens djurpark. Kolmården är en destination för alla åldrar och genom världsunika upplevelser vill vi vara en plats att älska och återkomma till. Vildmarkshotellet erbjuder härliga inomhusytor omsorgsfullt inredda med inspiration av den skandinaviska vildmarken. Med en stor och härlig badavdelning, gym och utomhusaktiviteter vill vi erbjuda våra gäster en ännu mer magisk vistelse hos oss.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
