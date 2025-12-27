Serveringspersonal till Solviken
Destination Apelviken AB / Servitörsjobb / Varberg Visa alla servitörsjobb i Varberg
2025-12-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Destination Apelviken AB i Varberg
Hos oss på Destination Apelviken blir du en del av något mer än bara en arbetsplats. Här möts vi av havets lugn, kollegor som bryr sig och en miljö där gemenskapen är lika självklar som solskenet på stranden. Vi jobbar nära varandra, hjälper varandra och gör varje dag lite bättre - både för våra gäster och för oss själva!
Hos oss står Gästen i fokus, vi är Stolta, Ansvarsfulla och vi ser alltid till att ha det Sköj tillsammans.
Vi söker nu ansvarsfulla och positiva medarbetare till vårt team i serveringen på Solviken.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
välkomna gäster och ansvara för bordsservering
ta emot beställningar och servera mat och dryck
hantera betalningar
bidra till att restaurangen hålls ren och välkomnande
arbeta nära kök och kollegor för smidiga serviceflöden
vid behov bistå i baren
Vi söker dig som:
har minst 1 års erfarenhet av arbete i restaurang eller servering
är trygg i mötet med gäster och brinner för riktigt bra service
har ett positivt bemötande och bidrar till ett gott arbetsklimat
trivs när tempot är högt och kan arbeta både självständigt och i team
pratar svenska och engelska obehindrat
är minst 18 år
Vi erbjuder:
en stabil året-runt-tjänst i en restaurang med stark gästtillströmning
en arbetsplats precis vid havet med varm stämning och härlig gemenskap
möjlighet att utvecklas inom både service, bar och vin
trygga rutiner, bra upplärning och kollegor som stöttar
en värderingsstyrd arbetsplats där vi alltid arbetar med: Gästen i fokus, vi är Stolta, ansvarsfulla och vi har sköj tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Destination Apelviken AB
(org.nr 556246-2704) Jobbnummer
9664039