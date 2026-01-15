Serveringspersonal till restaurang i city
2026-01-15
Vi söker passionerad serveringspersonal till vår nya fine dining-restaurang i hjärtat av Stockholm!
Vill du vara med och skapa en unik restaurangupplevelse? Vi söker dig som brinner för service och har ett genuint intresse för mat och vin.
Vem är du?
Du har erfarenhet av servering, gärna från fine dining.
Du älskar att möta gäster och ge en personlig och minnesvärd service.
Du har ett intresse för mat, vin och gastronomi.
Du är flexibel, noggrann och trivs i en miljö där teamarbete står i fokus.
Vad erbjuder vi?
En inspirerande arbetsplats i en modern restaurang med fokus på kött och vin av högsta kvalitet.
Möjlighet att utvecklas inom branschen och arbeta med ett passionerat team.
En chans att bidra till att sätta vår restaurang på Stockholms kulinariska karta!
Vi eftersöker personal för helgar och vid behov med möjlighet till heltidsanställning senare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: info@winelounge.se
