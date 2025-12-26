Serveringspersonal till restaurang
2025-12-26
Vi på Nooch söker nu fler engagerade och erfarna medarbetare till våra restauranger i Solna och Stadshagen.
Nooch är ett modernt Asian dining-koncept med fokus på sushi, bowls, cocktails och hög servicenivå.
Vi letar efter dig som trivs i ett högt tempo, älskar service och vill vara en del av ett professionellt och sammansvetsat team.Publiceringsdatum2025-12-26Om tjänsten
Arbetet är främst förlagt till kvällar och helger, vilket innebär att det är ett krav att du kan och vill arbeta dessa tider.
Du kommer att arbeta med klassisk servering, gästmottagande, bar, beställningar och att skapa en riktigt bra helhetsupplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av servering eller restaurang
• Är minst 18 år
• Är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
• Har förmåga att arbeta effektivt i ett högt tempo
• Är flexibel och kan jobba kvällar och helger
• Trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder
• Arbete på ett modernt och växande restaurangkoncept
• Ett professionellt och härligt arbetslag
• Möjlighet till både extraarbete och mer fasta pass för rätt person
• Utvecklingsmöjligheter inom Nooch
Arbetsplats: Nooch Solna & Nooch Stadshagen
Skicka din ansökan med kort presentation och CV till:info@nooch.se
Vi rekryterar löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: info@nooch.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Arbetsgivare Nooch AB
(org.nr 559174-4593), https://www.nooch.se/
Slåttervägen 18 (visa karta
)
170 67 SOLNA Jobbnummer
9663879