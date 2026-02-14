Serveringspersonal till mysig krog i Stenkyrka
2026-02-14
Visa alla jobb hos PH:s krog AB i Gotland
Mejeriet ligger precis vid vägen när man kommer in i Stenkyrka. Här finns både krog och logi. Vi har öppet dagligen under högsäsong och helger stora delar av lågsäsongen. Här möts locals och turister över en bit mat på vår vackra veranda medan visssa slinker förbi och hämtar en pizza. Andra tar bara ett glas vin.
Atmosfären är avslappnad, lite "parisisk bistro möter bykrog på landet..:) Vi har ca 100 sittplatser ute och inne. Vi säljer lika delar à la carte och pizza. Har ett smäckert utbud av vin, grogg och lokal sprit. Som på alla krogar med några år på nacken är våra stammisar tongivande vilket skapar, tycker vi, en kul arbetsplats med fina möten.
Vi söker serveringspersonal som vill bidra till vår goda stämning, är mån om gästen och kan ta extra långa steg när det "brallar på". Erfarenhet är bra men inte avgörande. Har man jobbat med service på café eller med mat och dryck på annat sätt kan det funka.
Finns jobb helger från maj till september och fullt från midsommar till mitten av aug. Vi kan hjälpa till att fixa boende. Fördel med bil/körkort. Och viktigt, är inte riktigt heltid så perfekt kombinera kvällsjobb här med utflykter och sköna dagar på stranden. Vill man jobba mycket har vi ett ställe till i närheten så finns alla möjligheter till en prima sommar. Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@mejerietstenkyrka.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal Mejeriet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PH:s krog AB
(org.nr 559093-9277)
Austergårds 143 (visa karta
)
624 42 TINGSTÄDE Arbetsplats
Mejeriet Stenkyrka Jobbnummer
9743085