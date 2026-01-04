serveringspersonal: MS Svea Lejon, Nyköping
MS SVEA LEJON: Nyköping - skärgården
Ett riktigt roligt sommarjobb
Restaurang och barer ombord.
Rökfri miljö ombord.
Alla ansökningar mailas till captain@telia.com
Du som söker har med fördel serveringsvana och kassavana.
Språk-kunskaper: Flytande svenska, ( krav enligt Transportstyrelsens säkerhetsbestämmelser )
Bra engelska kunskaper. Tyska är en merit
Fartyget börjar säsongen i mitten av maj och avslutar ca slutet av augusti.
Skicka in din ansökan till captain@telia.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: captain@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal Svea Lejon". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Stockholm Cruise Line AB
(org.nr 556204-2845), http://www.rscl.se
Nyköpings hamn (visa karta
)
611 37 NYKÖPING Arbetsplats
MS Svea Lejon Kontakt
Lasse Wahlin captain@telia.com 0705399148 Jobbnummer
9668423