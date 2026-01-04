serveringspersonal: MS Svea Lejon, Nyköping

Royal Stockholm Cruise Line AB / Servitörsjobb / Nyköping
2026-01-04


Visa alla servitörsjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB i Nyköping, Norrköping, Söderköping, Linköping eller i hela Sverige

MS SVEA LEJON: Nyköping - skärgården
Ett riktigt roligt sommarjobb
Restaurang och barer ombord.
Rökfri miljö ombord.
Alla ansökningar mailas till captain@telia.com
Du som söker har med fördel serveringsvana och kassavana.
Språk-kunskaper: Flytande svenska, ( krav enligt Transportstyrelsens säkerhetsbestämmelser )
Bra engelska kunskaper. Tyska är en merit
Fartyget börjar säsongen i mitten av maj och avslutar ca slutet av augusti.

Skicka in din ansökan till captain@telia.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: captain@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal Svea Lejon".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Stockholm Cruise Line AB (org.nr 556204-2845), http://www.rscl.se
Nyköpings hamn (visa karta)
611 37  NYKÖPING

Arbetsplats
MS Svea Lejon

Kontakt
Lasse Wahlin
captain@telia.com
0705399148

Jobbnummer
9668423

Prenumerera på jobb från Royal Stockholm Cruise Line AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB: