Serveringspersonal Miss Voon Stockholm
Miss Voon Sweden AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miss Voon Sweden AB i Stockholm
, Uppsala
, Växjö
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Miss Voon grundades 2011 på Sturegatan i Stockholm. Idag finner du restaurangerna i Stockholm, Uppsala och Skellefteå. Jonas Svensson med team driver Miss Voon och Goma asiatisk gastropub. Miss Voon är en modern restaurang som kombinerar smaker från alla de asiatiska köken med en skandinavisk grund. Fräschör, enkelhet och mycket smakkaraktär har varit ledorden när vi har utformat menyn, och det går igen även i vin- och drinklistan.
Vi söker nu efter förstärkning till vårt fantastiska matsalsteam. Vi ser gärna att du har erfarenhet kring tidigare arbete inom service och restaurang men din vilja, personlighet och känsla för service är absolut viktigast.
Du som söker är mat- och dryckesintresserad, lägger stor vikt vid detaljer och vill vara med och ge våra gäster en personlig serviceupplevelse utöver det vanliga.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: sanna.jordas@missvoon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal MV Sthlm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miss Voon Sweden AB
(org.nr 559328-2998)
100 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9543002