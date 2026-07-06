Serveringspersonal
Nobel på Väster AB / Servitörsjobb / Örebro Visa alla servitörsjobb i Örebro
2026-07-06
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Nya Nobel är en populär kvarterskrog på Väster Örebro. Vi söker en glad, positiv och social person som inte är rädd för att ta i det lilla extra.
Anställning är på timmar, vid behov med möjlighet till heltid/tillsvidare
Arbetet innefattar dagtid, kvällar och helger.
Hoppas vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: info@nobelorebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobel på Väster AB
(org.nr 559326-3436)
Västra Nobelgatan 19B (visa karta
)
703 55 ÖREBRO Arbetsplats
Nobel Örebro Jobbnummer
9994657