Serveringspersonal
Restaurang Hattaviken finns vid Getteröns Marina. Med en vacker utsikt över Varberg, kallbadhus och fästning.
Vi är en lunchrestaurang under hela året med öppettid alla dagar i veckan. Men under april/maj till sept har vi utökad öppettid, dvs kvällsöppet.
Hattaviken serverar förutom lunchrätter även a la carté och framförallt äkta Napolitansk Pizza som bakas i en special pizzaugn från Italien. Vi är kända för våra läckra små efterrätter som ingår hos oss. Restaurangen har bordservering av beställda rätter.
Höst och vintertid jobbar vi deltid men under senvår och sommartiden blir det heltid.
Titta in på vår hemsida och framförallt Facebook och Instagram!
Låter det spännande skicka in ansökan till vår e-post; info@hattaviken.se
Vill du veta mer så ring Musa Duman på tel 0340-875 20, men gör det före kl 10,30 och efter kl 14,30 på vardagar.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@hattaviken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Hattaviken AB
(org.nr 556970-7721)
Änggårdsvägen 1 (visa karta
)
432 93 VARBERG Arbetsplats
Hattaviken AB, Restaurang Kontakt
Restaurangägare
Musa Duman info@hattaviken.se 0340-87520 Jobbnummer
9740140