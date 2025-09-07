Serveringspersonal
2025-09-07
Takami Sushi söker extra personal - Serveringspersonal (Deltid, kvällar fredag & lördag)
Plats: Helsingborg
Vi söker nu en trevlig och serviceinriktad serveringspersonal som vill jobba extra hos oss på fredag- och lördagskvällar. Perfekt för dig som studerar eller har ett annat deltidsjobb!
Arbetsuppgifter:
* Servera mat och dryck till gäster
* Ta emot beställningar (på plats och telefon)
* Hjälpa till med kassa, städning och enklare förberedelser
* Bidra till en trevlig atmosfär i restaurangen
Vi söker dig som:
* Är positiv, noggrann och gillar att arbeta med människor
* Har god kommunikationsförmåga (svenska och gärna lite engelska)
* Kan jobba kvällstid fredagar och lördagar
* Tidigare erfarenhet är meriterande, men inte ett krav
Vi erbjuder:
* Trevlig arbetsmiljö i ett litet och familjärt team
* Tydliga arbetsuppgifter och stöd från erfarna kollegor
* Möjlighet till fler timmar vid behov eller under högsäsong Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: takamisushi123@gmail.com Arbetsgivare Takami Sushi AB
(org.nr 559348-7670), http://www.takamisushi.se
Södra Kyrkogatan 20 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Takamisushi Jobbnummer
9495944