Serveringspersonal
2025-09-03
Masala Kitchen öppnar i Malmö - Vi söker serviceinriktad personal!
Älskar du att ge gäster en varm och minnesvärd upplevelse? Masala Kitchen expanderar och öppnar snart i hjärtat av Malmö. Vi söker nu engagerad och positiv servicepersonal som vill bli en del av vårt växande team.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats i en ny och modern restaurangmiljö
Möjlighet att arbeta i ett internationellt koncept med genuina smaker
Ett dynamiskt och vänligt team där din servicekänsla uppskattas
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurang eller serviceyrken
Är utåtriktad, stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo
Brinner för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse
Är en lagspelare med positiv inställning och ett leende som smittar
Är du redo för nästa steg i din karriär?
Skicka din ansökan redan idag till jobb@masalafamiljen.se
eller läs mer på Masalakitchen.se.
Välkommen till Masala Kitchen - där passion möter smak! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: jobb@masalafamiljen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Masala Kitchen AB
(org.nr 556787-0059), http://www.masalakitchen.se
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Masala Kitchen Jobbnummer
9489958