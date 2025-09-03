Serveringspersonal

Masala Kitchen AB / Servitörsjobb / Malmö
2025-09-03


Masala Kitchen öppnar i Malmö - Vi söker serviceinriktad personal!
Älskar du att ge gäster en varm och minnesvärd upplevelse? Masala Kitchen expanderar och öppnar snart i hjärtat av Malmö. Vi söker nu engagerad och positiv servicepersonal som vill bli en del av vårt växande team.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats i en ny och modern restaurangmiljö

Möjlighet att arbeta i ett internationellt koncept med genuina smaker

Ett dynamiskt och vänligt team där din servicekänsla uppskattas

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurang eller serviceyrken

Är utåtriktad, stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo

Brinner för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse

Är en lagspelare med positiv inställning och ett leende som smittar

Är du redo för nästa steg i din karriär?
Skicka din ansökan redan idag till jobb@masalafamiljen.se eller läs mer på Masalakitchen.se.
Välkommen till Masala Kitchen - där passion möter smak!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: jobb@masalafamiljen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Masala Kitchen AB (org.nr 556787-0059), http://www.masalakitchen.se
211 22  MALMÖ

Arbetsplats
Masala Kitchen

Jobbnummer
9489958

