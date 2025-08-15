Serveringspersonal
Vi söker nu en servitör på uppdrag av en av våra kunder i Malmö.
Har du passion för service och tycker om att skapa en trivsam atmosfär för gäster? Trivs du i en fartfylld miljö och vill arbeta i ett team som sätter gästupplevelsen i fokus? Då är detta jobbet för dig!
Om rollen
Som servitör blir du en viktig del av restaurangens team och ansvarar för att gästerna får bästa möjliga upplevelse, från första hälsning till sista kaffekoppen. Du arbetar nära både kök och kollegor i serveringen för att leverera service av högsta klass.
Ta emot och servera beställningar
Ge rekommendationer kring mat och dryck
Säkerställa att gästerna trivs och får snabb service
Hålla ordning och reda i matsalen
Duka upp och duka av bord
Samarbeta med köket för smidiga flöden
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete inom restaurang eller café
Är serviceinriktad, social och lösningsorienterad
Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Trivs i en dynamisk och tidvis stressig miljö
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger vid behov
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med konkurrenskraftiga villkor
Ett härligt arbetslag med god stämning
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurangbranschen
En arbetsplats med högt tempo och varierande arbetsdagar
