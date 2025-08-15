Serveringspersonal

Hirely AB / Servitörsjobb / Malmö
2025-08-15


Vi söker nu en servitör på uppdrag av en av våra kunder i Malmö.
Har du passion för service och tycker om att skapa en trivsam atmosfär för gäster? Trivs du i en fartfylld miljö och vill arbeta i ett team som sätter gästupplevelsen i fokus? Då är detta jobbet för dig!

Om rollen

Som servitör blir du en viktig del av restaurangens team och ansvarar för att gästerna får bästa möjliga upplevelse, från första hälsning till sista kaffekoppen. Du arbetar nära både kök och kollegor i serveringen för att leverera service av högsta klass.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och servera beställningar

Ge rekommendationer kring mat och dryck

Säkerställa att gästerna trivs och får snabb service

Hålla ordning och reda i matsalen

Duka upp och duka av bord

Samarbeta med köket för smidiga flöden

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av arbete inom restaurang eller café

Är serviceinriktad, social och lösningsorienterad

Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Trivs i en dynamisk och tidvis stressig miljö

Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger vid behov

Vi erbjuder:

Heltidsanställning med konkurrenskraftiga villkor

Ett härligt arbetslag med god stämning

Möjlighet att utvecklas inom service och restaurangbranschen

En arbetsplats med högt tempo och varierande arbetsdagar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9461213

