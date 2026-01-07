Serveringspersonal - Stockholm och Öland
AB Bistro Casper / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Bistro Casper i Stockholm
, Borgholm
eller i hela Sverige
Vi söker erfaren och ambitiös serveringspersonal som vill arbeta tillsammans med oss under kommande säsong. Du är serviceinriktad, organiserad och noggrann, med god känsla för gästbemötande och kvalitet.
Du trivs när tempot är högt, tycker om när det är mycket att göra och behåller lugnet även under stressiga perioder. Rollen kräver att du är ansvarstagande, flexibel och engagerad, med fokus på både gästens upplevelse och teamets samarbete.
Arbetet sker i team, vilket gör att god samarbetsförmåga är mycket viktig.
Tidsbegränsad anställning från april/maj till september 2026.
Arbetet startar som deltid på Bistro Casper i Stockholm, med möjlighet till heltidsarbete på Sandviks Brygga på Öland under sommaren.
Högsäsongen på Öland är från midsommar till 20 augusti.
Boende kan ordnas på Öland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@bistrocasper.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bistro Casper
(org.nr 556875-7156), https://bistrocasper.se/jobba-hos-oss/
Dalagatan 44 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Bistro Casper, AB Jobbnummer
9671239