Serveringsansvarig på Wahlmans
2026-04-22
Vi söker dig som gillar människor och är bered på att ge det lilla extra för att få en nöjd kund. Du har erfarenhet av serviceyrke i café/resturang eller butik. Gillar att tempot stundvis är högt och bör passerat 20år.
Hos oss är arbetet varierande med alla sysslor som finns på ett café. Du jobbar med ett fantastiskt team som hjälper och stöttar och är trevliga att jobba med alla dagar. Vi hjälps åt och är ett sammansvetsat gäng.
Vi jobbar dagtid och stänger kl 17 vardagar samt jobbar varannan lördag då vi stänger kl 15. Enstaka tillfällen kan vi även har evenemang andra tider. Självklart har vi kollektivavtal men månar mycket om våra anställda utöver det. Vi kan tänka oss att du jobbar minst 75% eller mer. Vanligtvis är schemat 4dagar +5dagar rullande. Beroende på kunskap finns god möjlighet att även jobba i köket
Är du ambitiös med vilja att lära mer så finns det möjlighet till arbetsledande befattning med mer ansvar. Vi är öppna för alla möjligheter och vår önskan är att du vill vara arbetsledande direkt eller efter en tids upplärning på plats.
Lite om oss på Wahlmans
Vi har haft en fungerande verksamhet som vi byggt från grunden och startade 2015. Med vår ägarbakgrund som bönder har alltid råvarorna spelat den största rollen. Vi lägger ner mycket jobb på att handla från lokala leverantörer och har ambitionen att allt vi serverar har vi tillrätt här på plats och så gott det går lokalt.
Hos oss jobbar det tre konditorer /bagare ( en barnledig). En kock samt tre i serveringen. Utöver det har vi extrapersonal helger och eftermiddagar samt sommartid då är vi mer än 15st.
Vi har ett stenugnsbageri och bra kök i en fantastik sekelskiftesmiljö mitt i centrala Hedemora. Vi har fått flertalet utmärkelser på SM i Mathanverk som vi är stolta över. Genom åren har vi blivit en reseanledning och är där vi är idag mycket tack vare all fantastik personal som vi har och har haft.
Vi har ambitionen att hitta rätt person och kan avsluta ansökningstiden i förväg så tveka inte att höra av dig snabbt
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: post@cafewahlman.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wahlmans Hantverksbageri och Cafe AB
776 30 HEDEMORA
Wahlmans Hantverksbageri & Cafe AB
Maritha Gunnarsson post@cafewahlman.se
