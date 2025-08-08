Serveringsansvarig & Spavärdinna
2025-08-08
Vi är nu ute efter vår nya stjärna som letar efter en fartfylld och kombinerad tjänst.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom servicesektorn.Du är en strukturerad och målmedveten person och har ett brinnande intresse för att ge service till kunder.
Du är energirik, initiativtagande. Du kommer ha ansvar över våran resturang. Jobba och hjälpa till i spa & receptionen , du arbetar tillsammans med resten av vår servicepersonal. Vi söker dig som är med tidigare erfarenhet av servering på Á la Carte restaurang och som har en hög servicenivå och vill bidra till att ge våra gäster en oförglömlig vistelse hos Vito's Food & Wine mitt i centrala Borås. Vi vill att du är stresstålig och ansvarstagande
Har du erfarenhet av mat & vin i kombination är det meriterande.
Tjänsten innebär att du ansvarar för serveringsdelen i vår restaurang, detta omfattar bland annat
Bordsplanering
Dryckesbeställningar
Servering av mat & dryck till gäster
Skötsel av serveringsytan
Serveringsansvarig alkohol
Då du arbetar i receptionen skall du hantera telefon och bokningar, detta kräver att du är analytisk och strukturerad för att hantera bokningarna på ett optimalt sätt för företaget.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta emot beställningar i SPA
Mottagning av kunder i reception
Service i SPA
Ta emot telefonbokningar
Hantera epost-kontakt med kunder
Optimera bokningar
Ansvar för korrekt hantering av pooler
Arbetet kräver stort engagemang och är mycket utvecklande och roligt för dig som vill satsa.
Tjänsten är fast och tillsättes snarast och omfattar tid kvällar torsdag-lördag och beräknas upp till 70%.
Vi tar emot ansökningar och håller intervjuer löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: bokning@aromaspa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aroma Spa i Borås AB
(org.nr 556803-2857), http://www.aromaspa.se
Lilla Kyrkogatan 25 (visa karta
503 35 BORÅS Jobbnummer
9451330