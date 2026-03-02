Serverings personal lunch restaurang
2026-03-02
Vi söker nu serviceinriktad och ansvarstagande serveringspersonal till vår lunchrestaurang.
Som en del av vårt team är du restaurangens ansikte utåt och ansvarar för att ge våra gäster ett trevligt och professionellt bemötande. Arbetet innebär bland annat att ta beställningar, servera mat, hantera kassa samt säkerställa att restaurangen håller en hög standard vad gäller service och ordning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Är noggrann och serviceinriktad
Behärskar svenska i tal (krav)
Tjänsten är en deltids tjänst på 50%, arbetstiderna är 11-15.30, måndag-fredag.
Märk ansökan med servering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Falutorget.gbg@gmail.com Arbetsgivare Gasklockan AB
(org.nr 559300-2818)
415 02 GÖTEBORG Jobbnummer
9771360