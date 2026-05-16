Account Executive - Agentic AI
Customer First växer och söker en Account Executive som vill sälja en svensk SaaS-plattform inom ett område där behovet är tydligt: bättre, snabbare och mer sammanhållen kundservice.
Vi är tydliga redan från början: för att vara aktuell för rollen behöver du kunna visa dokumenterade tidigare resultat inom B2B-försäljning. Det kan vara uppnådd eller överträffad quota, affärer du själv har drivit från första kontakt till signerat avtal, tydlig nykundsbearbetning, större affärer eller annan mätbar kommersiell påverkan.
Det här är en roll för dig som redan vet att du kan skapa affärer - och som vill göra det i ett bolag där prestation, affärsmässighet och kvalitet spelar roll.
Om Customer First
Customer First är en svensk AI-driven plattform för framtidens kundservice. Vi hjälper företag att samla kundkommunikation från flera kanaler, automatisera återkommande ärenden och bygga agentisk kundservice - där AI-agenter avlastar teamet, driver ärenden framåt och skapar snabbare, mer träffsäkra kundupplevelser.
Resultatet är bättre överblick, snabbare hantering, smartare arbetsflöden och en mer konsekvent kundupplevelse.
Våra kunder väljer Customer First för att kundservice inte längre bara är support. Det är en central del av kundlojalitet, effektivitet och affären.
Varför rollen är attraktiv
Som Account Executive hos Customer First får du sälja en produkt med tydligt affärsvärde. Du pratar med företag som vill effektivisera sin kundservice, förbättra kundupplevelsen och skapa bättre kontroll över sina kunddialoger.
Du kommer in i en fas där rätt person kan få stor påverkan. Du får vara nära affären, nära produkten och nära besluten. Här finns möjlighet att inte bara stänga affärer, utan också påverka hur vi bygger vår säljmaskin framåt.
För rätt person är det här en möjlighet att ta en stark kommersiell roll i ett svenskt SaaS-bolag med höga ambitioner.
Rollen
Som Account Executive ansvarar du för att skapa, driva och stänga nya B2B-affärer. Du arbetar med kvalificerade prospekt, identifierar affärsmöjligheter, bygger relationer med beslutsfattare och driver säljprocessen framåt med struktur och precision.
Du behöver vara stark i nykundsbearbetning, trygg i discovery och duktig på att koppla kundens behov till konkret affärsvärde.
Du säljer inte "funktioner". Du säljer bättre kundservice, automatisering, AI-drivna arbetsflöden, effektivare team, smartare processer och en mer sammanhållen kundupplevelse.
Du kommer att
Skapa och driva nya affärsmöjligheter inom B2B
Prospektera, kvalificera och bygga pipeline
Driva hela säljcykeln från första dialog till signerat avtal
Genomföra behovsanalyser, demos och affärsdialoger
Bygga relationer med beslutsfattare, kundservicechefer, IT, operations och ledning
Skapa tydliga business cases kopplade till kundens utmaningar
Arbeta strukturerat med CRM, pipeline, prognoser och uppföljning
Samarbeta nära marknad, produkt och customer success
Bidra till att vässa vår säljprocess, positionering och go-to-market
Vi söker dig som
Har dokumenterat starka resultat inom B2B-försäljning
Har erfarenhet av nykundsförsäljning
Har sålt SaaS, mjukvara, plattformar, CRM, contact center, kundserviceverktyg eller andra affärskritiska lösningar
Är van att driva hela eller stora delar av säljcykeln själv
Är stark i prospektering, discovery, behovsanalys och avslut
Kan skapa förtroende hos både operativa roller och ledningspersoner
Förstår hur man säljer på affärsvärde, inte bara produktfunktioner
Är självgående, strukturerad och resultatorienterad
Har hög aktivitetsnivå och hög kvalitet i ditt säljarbete
Kommunicerar mycket väl på svenska och engelska
För att lyckas hos oss
Du är kommersiellt skarp, disciplinerad och hungrig. Du gillar tydliga mål och trivs i en miljö där resultat spelar roll.
Du har hög egen drivkraft och väntar inte på att affärer ska komma till dig. Du skapar möjligheter, driver dialoger framåt och är bekväm med att bli mätt på det du levererar.
Samtidigt är du långsiktig i ditt sätt att sälja. Du förstår att stark B2B-försäljning bygger på relevans, förtroende, tajming och affärsförståelse.
Vi tror att du är en person som vill vinna - men som vill vinna på rätt sätt.
Vad vi erbjuder
En central säljroll i ett svenskt SaaS-bolag med höga ambitioner
Möjlighet att sälja en produkt med tydligt och konkret affärsvärde
Stor påverkan på både intäkter, processer och vår fortsatta tillväxt
Nära samarbete med ledning, produkt, marknad och customer success
Korta beslutsvägar och hög möjlighet att påverka
En marknad där behovet av AI, automatisering och bättre kundservice växer
En miljö där starka resultat uppmärksammas och belönas
I din ansökan vill vi att du är konkret. Ansökan ska innehålla siffror.
Skicka ditt CV och inkludera:
Tidigare quota
Faktiskt utfall mot quota, till exempel i procent
Antal affärer du själv har skapat och stängt
Genomsnittlig affärsstorlek
Största affär du har stängt
Typisk säljcykel
Typ av kunder och beslutsfattare du har sålt till
Vilka delar av säljcykeln du har ansvarat för
Hos Customer First söker vi inte någon som bara kan prata om försäljning. Vi söker någon som kan visa det i faktiska resultat - med siffror som styrker prestationen.
9912258