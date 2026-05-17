Säljare inom Flytt & Städ Deltid / Distans
2026-05-17
Trasfy är ett växande företag inom flytt och städtjänster som hjälper privatpersoner och företag i Stockholm och Uppsala. Vi söker nu en driven och serviceinriktad säljare som vill växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-05-17Om tjänsten
I rollen arbetar du med varma leads via telefon och e-post. Du hjälper kunder med bokningar, offerter och kundservice på ett professionellt och engagerat sätt.
Efter en introduktionsvecka på plats i Stockholm arbetar du hemifrån.Dina arbetsuppgifter
Kontakta varma kunder via telefon och e-post
Skicka offerter och följa upp kunder
Hjälpa kunder med frågor och bokningar
Bygga långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig som
Är social, driven och serviceinriktad
Har lätt för att prata med människor
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Talar svenska och engelska
Tidigare erfarenhet är krav
Vi erbjuder
Deltidstjänst med grundlön + provision
Bonusmöjligheter
Flexibelt distansarbete
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice
Välkommen med din ansökan via mail!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
9912290