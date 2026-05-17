Tandsköterska - Centrala Halmstad
2026-05-17
Vill du arbeta på en modern och personlig tandvårdsklinik där kvalitet, patientbemötande och arbetsglädje står i fokus? Trivs du i en roll med nära patientrelationer, varierande arbetsuppgifter och ett team som hjälper varandra? Då kan du vara den vi söker.
Om kliniken
Tandvårdskliniken Norryd & Domini har funnits i snart 50 år och är idag en modern och välrenommerad privat tandläkarklinik med cirka 5000 patienter. Kliniken består av sju behandlingsrum med tre tandläkare, två tandhygienister och åtta tandsköterskor.
Vi arbetar med all typ av allmäntandvård - från förebyggande tandvård och profylax till större bettrehabiliteringar och implantatkirurgi. Kliniken är modern och välutrustad med digitala hjälpmedel som en naturlig del av den dagliga verksamheten.
Hos oss är långsiktiga patientrelationer, hög service och ett professionellt bemötande en självklar del av vardagen. Samtidigt tycker vi att det är viktigt att trivas tillsammans på jobbet. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö med nära till skratt, högt i tak och ett team som hjälper varandra.
Om rollen
Som tandsköterska hos oss får du en varierande och utvecklande roll där du arbetar nära både patienter och kollegor i det dagliga arbetet. Du kommer att ingå i Team Norryd tillsammans med tandläkare, tandhygienist och ytterligare en tandsköterska.
Vi arbetar delegerat och ser gärna att du vill utvecklas inom tandvården över tid. Hos oss får du möjlighet att växa i din roll samtidigt som du blir en viktig del av ett sammansvetsat team med stort fokus på kvalitet och patientservice.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Assistans vid behandlingar
Intraoral röntgen
Digital scanning
Receptionsarbete och administrativa uppgifter
Sterilarbete
Arbete med egna patienter på delegation
Vara delaktig i det dagliga arbetet på kliniken
Vi hjälper dig med en trygg och bra inskolning så att du successivt kommer in i alla arbetsmoment. Kompetensutveckling och handledning erbjuds vid behov.
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
Trivs i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet och bemötande
Är positiv, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
Vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god datorvana
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig arbetsplats med nästan 50 års erfarenhet
Ett modernt och välutrustat arbetsklimat mitt i centrala Halmstad
Möjlighet till utveckling och kompetensutbildning
Ett sammansvetsat team med nära samarbete och god stämning
En arbetsplats där arbetsglädje, kvalitet och patientservice står i fokus
Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas i din roll
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst är Sveriges största vårdgivare inom privatdriven tandvård samt hälso- och sjukvård och drivs och ägs av vårdpersonalen själva. Tillsammans driver vi över 630 mottagningar runt om i Sverige och har över 7000 medarbetare.
Hos oss får du en trygg anställning med goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Praktikertjänst har dessutom blivit utsedda till att ha Sveriges nöjdaste patienter år efter år av Svenskt Kvalitetsindex och Nationell patientenkät.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: 85-100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Halmstad
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson för detta jobb
Tomas Norryd
035-21 30 26tomas.norryd@ptj.se
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.
9912283