Partner Account Executive - Agentic AI
Customer First växer och söker en Partner Account Executive som vill kombinera stark nykundsförsäljning med strategiskt partnerarbete - och bygga partnerrelationer som leder till faktisk pipeline och intäkter.
Vi är tydliga redan från början: för att vara aktuell för rollen behöver du kunna visa dokumenterade tidigare resultat inom B2B-försäljning. Ansökan ska innehålla siffror. Det kan vara tidigare quota, utfall mot mål, antal stängda affärer, genomsnittlig affärsstorlek, partnergenererad pipeline, intäkter via partners eller annan mätbar kommersiell påverkan.
Det här är en roll för dig som redan har bevisat att du kan skapa affärer - och som nu vill göra det genom både direktförsäljning och starka partnerskap.
Om Customer First
Customer First är en svensk AI-driven plattform för framtidens kundservice. Vi hjälper företag att samla kundkommunikation från flera kanaler, automatisera återkommande ärenden och bygga agentisk kundservice - där AI-agenter avlastar teamet, driver ärenden framåt och skapar snabbare, mer träffsäkra kundupplevelser.
Resultatet är bättre överblick, snabbare hantering, smartare arbetsflöden och en mer konsekvent kundupplevelse.
Våra kunder väljer Customer First för att kundservice inte längre bara är support. Det är en central del av kundlojalitet, effektivitet och affären.
Varför rollen är attraktiv
Som Partner Account Executive hos Customer First får du en central kommersiell roll med två tydliga uppdrag: stänga nya affärer och utveckla partnerkanaler som skapar fler affärsmöjligheter.
Du kommer att arbeta nära både kunder och partners - exempelvis konsulter, systemintegratörer, CRM-aktörer, contact center-specialister, digitaliseringspartners och andra aktörer som möter företag med komplexa kundservicebehov.
För rätt person är det här en möjlighet att bygga något större än en egen pipeline. Du får påverka hur vi skapar intäkter, hur vi går till marknaden och hur Customer First växer genom ett starkare partnernätverk.
Det här är en roll med stort ägarskap, tydliga förväntningar och möjlighet att göra direkt kommersiell skillnad.
Rollen
Som Partner Account Executive ansvarar du för att skapa, driva och stänga nya B2B-affärer - både direkt och tillsammans med partners. Du identifierar affärsmöjligheter, bygger relationer med beslutsfattare och utvecklar partnerskap som leder till konkret pipeline och intäkter.
Du behöver vara lika bekväm i en skarp säljdialog med kund som i ett strategiskt samtal med en partner om gemensam marknadsbearbetning, positionering och affärsutveckling.
Du säljer inte "funktioner". Du säljer bättre kundservice, automatisering, AI-drivna arbetsflöden, effektivare team, smartare processer och en mer sammanhållen kundupplevelse.
Du kommer att
Skapa och driva nya affärsmöjligheter inom B2B
Prospektera, kvalificera och bygga egen pipeline
Identifiera, bearbeta och utveckla relevanta partners
Skapa partnergenererad pipeline och driva gemensamma affärer
Driva hela säljcykeln från första dialog till signerat avtal
Genomföra behovsanalyser, demos och affärsdialoger
Bygga relationer med beslutsfattare, kundservicechefer, IT, operations och ledning
Utveckla gemensamma go-to-market-initiativ med partners
Skapa tydliga business cases kopplade till kundens utmaningar
Arbeta strukturerat med CRM, pipeline, prognoser och uppföljning
Samarbeta nära marknad, produkt, customer success och ledning
Bidra till att vässa vår säljprocess, partnerstrategi, positionering och go-to-market
Vi söker dig som
Har dokumenterat starka resultat inom B2B-försäljning
Har erfarenhet av nykundsförsäljning
Har erfarenhet av partnerförsäljning, kanalstrategi, alliances eller affärsutveckling via partners
Har sålt SaaS, mjukvara, plattformar, CRM, contact center, kundserviceverktyg eller andra affärskritiska lösningar
Är van att driva hela eller stora delar av säljcykeln själv
Är stark i prospektering, discovery, behovsanalys och avslut
Kan skapa förtroende hos både kunder, partners och ledningspersoner
Förstår hur man säljer på affärsvärde, inte bara produktfunktioner
Kan bygga relationer som leder till faktisk pipeline och intäkter
Är självgående, strukturerad och resultatorienterad
Har hög aktivitetsnivå och hög kvalitet i ditt kommersiella arbete
Kommunicerar mycket väl på svenska och engelska
För att lyckas hos oss
Du är kommersiellt skarp, disciplinerad och hungrig. Du gillar tydliga mål och trivs i en miljö där resultat spelar roll.
Du har hög egen drivkraft och väntar inte på att affärer ska komma till dig. Du skapar möjligheter, driver dialoger framåt och bygger relationer som leder till affärer.
Du förstår också att partnerförsäljning kräver mer än trevliga möten. För dig handlar partnerskap om gemensam pipeline, konkreta aktiviteter, tydliga nästa steg och mätbara resultat.
Samtidigt är du långsiktig i ditt sätt att sälja. Du vet att stark B2B-försäljning bygger på relevans, förtroende, tajming och affärsförståelse.
Vi tror att du är en person som vill vinna - men som vill vinna på rätt sätt.
Vad vi erbjuder
En central kommersiell roll i ett svenskt SaaS-bolag med höga ambitioner
Möjlighet att kombinera direktförsäljning med strategiskt partnerarbete
Stor påverkan på både intäkter, processer, partnerskap och fortsatt tillväxt
Möjlighet att vara med och bygga Customer Firsts partnerkanal
Nära samarbete med ledning, produkt, marknad och customer success
Korta beslutsvägar och hög möjlighet att påverka
En produkt med tydligt och konkret affärsvärde
En marknad där behovet av AI, automatisering och bättre kundservice växer
En miljö där starka resultat uppmärksammas och belönas
I din ansökan vill vi att du är konkret. Ansökan ska innehålla siffror.
Skicka ditt CV och inkludera:
Tidigare quota
Faktiskt utfall mot quota, till exempel i procent
Antal affärer du själv har skapat och stängt
Genomsnittlig affärsstorlek
Största affär du har stängt
Typisk säljcykel
Partnergenererad pipeline, om relevant
Antal aktiva partners du har arbetat med, om relevant
Intäkter eller affärer skapade via partners, om relevant
Typ av kunder, partners och beslutsfattare du har sålt till
Vilka delar av säljcykeln och partnerarbetet du har ansvarat för
Hos Customer First söker vi inte någon som bara kan prata om försäljning eller partnerskap. Vi söker någon som kan visa det i faktiska resultat - med siffror som styrker prestationen.
Är du en Partner Account Executive med bevisade resultat, stark affärsdrift och förmågan att bygga partnerskap som skapar intäkter? Då vill vi höra från dig.
