Head of Analytics till ledande bolag
Wise Group AB / Datajobb / Stockholm
2026-05-16
Vill du leda utvecklingen av en modern dataplattform och omsätta data till verksamhetskritiska insikter? Söker du en strategisk och operativ roll där du får påverka, bygga och driva analytics framåt i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
OM ROLLEN
I rollen som Head of Analytics får du ett övergripande ansvar för att vidareutveckla organisationens dataplattform, BI-lösningar och integrationer. Du leder ett team om sju specialister och arbetar både strategiskt och operativt - från arkitektur och kravställning till datamodellering och rapportutveckling.
Du samarbetar nära ekonomifunktionen och andra delar av verksamheten, där du fungerar som ett tekniskt och analytiskt stöd i allt från finansiell rapportering till bredare affärsinsikter. Rollen innebär också ansvar för integrationsplattformen och att säkerställa effektiva och hållbara dataflöden.
Organisationen befinner sig i en moderniseringsresa där du får en nyckelroll i att forma framtidens dataarkitektur och arbetssätt. Ni arbetar med moderna teknologier som Python (Polars, FastAPI), Airflow och Google Cloud, med fokus på skalbara och datadrivna lösningar.
DIN PROFIL
• Flera års erfarenhet inom dataanalys, BI eller analytics
• Erfarenhet av datamodellering och datalager
• Van att arbeta med SQL och strukturerad data
• Erfarenhet av datavisualisering och dashboards
• Erfarenhet av att leda team eller projekt
• Eftergymnasial utbildning inom data, IT, ekonomi eller motsvarande
• God förståelse för moderna dataplattformar och verktyg
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Du är en trygg och engagerad ledare som motiverar och utvecklar ditt team. Med en strukturerad och kvalitetsmedveten arbetsstil har du förmåga att omsätta komplex data till tydliga och affärsdrivna insikter. Du är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor där du bygger förtroende i organisationen.
OM ORGANISATIONEN
Företaget är en etablerad och samhällsviktig organisation som bedriver verksamhet inom vård och omsorg. Bolaget har verksamhet i flera nordiska länder och ett starkt fokus på kvalitet, utveckling och långsiktig hållbarhet. Här finns en kultur präglad av engagemang, professionalism och en vilja att kontinuerligt förbättra verksamheten med hjälp av data och insikter.
DIN ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar företaget med Wise.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Anja Widell, anja.widell@wise.se
. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
9912247