Servering och Bar
Restaurang Kungsgatan 62 AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Kungsgatan 62 AB i Stockholm
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi på BAO Asian Tapas söker en rutinerad och självgående servitris/servitör som har några års erfarenhet av yrket till vårat härliga gäng. Väldigt meriterande om du har erfarenhet av att stå i bar också!
Vi ser det som en självklarhet att du vet hur man bemöter gäster på ett proffsigt sätt, tar eget initiativ och ser vad som behöver göras och i vilken ordning. Men viktigast av allt är personligheten och viljan att lära sig.
Besök våran hemsida för att se menyn för att få en förståelse för vad för mat vi serverar samt en liten inblick i våran restaurang.
Våran restaurang ligger belägen på Kungsgatan i centrala Stockholm, precis vid Hötorget.
Anställning sker löpande och vi tar ner annonsen direkt vi hittat någon vi känner passar. Så vänta inte med att söka, kontakta oss idag så hör vi av oss för intervju!
Tjänsten är på 25-100% beroende på person
Vi söker för närvarande 2-3 personer.
Skicka CV till thomas@baostreetkitchen.se
Märk din ansökan med BAO Servering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: thomas@baoasiantapas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Kungsgatan 62 AB
(org.nr 559465-1175)
Kunsgatan 62 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Bao Asian Tapas Jobbnummer
9670035