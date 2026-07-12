servering
Piatto Fresco Sollentuna AB / Restaurangbiträdesjobb / Sollentuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sollentuna
2026-07-12
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Trevlig och serviceinriktad serveringspersonal sökes till vår restaurang
Vi söker nu ny serveringspersonal till vårt glada team! Vi letar efter dig som är positiv, stresstålig och älskar att ge gästerna en fantastisk upplevelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot gäster och visa dem till bordet
Ta beställningar av mat och dryck
Servera mat och plocka av borden
Hantera betalningar och kassa
Hålla rent och snyggt i matsalen
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, noggrann och har ett glatt humör
Samarbetar bra i team men kan ta egna initiativ
Kan kommunicera bra på svenska
Tidigare erfarenhet inom restaurang är ett plus, men vi lägger stor vikt vid din personlighet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
mail
E-post: vrej.k@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Piatto Fresco Sollentuna AB
(org.nr 559221-9934)
Frestavägen 18 (visa karta
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192 54 SOLLENTUNA Arbetsplats
Piatto fresco Sollentuna Jobbnummer
10000343