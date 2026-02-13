Sensorik panelledare/samordnare
2026-02-13
Om rollen
Vi söker en noggrann Sensorisk panelledare/samordnare som kommer vara delaktig i genomförandet av sensoriska paneler för nikotinpåsar (vittsnus). I denna roll kommer du främst att assistera vid genomförandet av de sensoriska panelerna, vilket inkluderar att förbereda och organisera prover samt hantera relaterade administrativa uppgifter.
Du kommer att assistera Sensory Scientist med programmering av frågeformulär, rekrytering och screening av nya paneldeltagare samt utbildning och övervakning av deras prestation. Du kommer även att schemalägga testdatum och kommunicera med paneldeltagare för att säkerställa att resultaten levereras i tid, samt övervaka deras närvaro under panelerna. Du kommer att delta i utvärderingssessioner och säkerställa att resultaten levereras i tid.
Dessutom kommer du ansvarig för att hantera produktinventeringen, vilket innebär att hålla koll på inkommande leveranser, hämta prover från lagret och bekräfta ankomsten av proverna. Du kommer dokumentera proverna genom att fotografera och märka dem på ett strukturerat sätt för effektiv lagring.
En del av din roll kommer också att innebära inköp av kommersiella produkter och underhåll av lagret för sensoriska smakprover. Du kommer att koordinera internationella produktleveranser för att stödja marknader i norra Europa samt hantera inköp av produkter från både detaljhandel och e-handel.
Tjänsten är en heltidstjänst, med önskad start så snart som möjligt. Det är ett 6 månaders konsultuppdrag via Adecco, med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är dagtid kl. 09.30-18.00 måndag till fredag. Bakgrundskontroller samt drog- och alkoholtester kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Om dig
Vi söker dig med erfarenhet av administrativt arbete och förmågan att analysera, tolka och tydligt kommunicera data. Du bör känna dig bekväm med att arbeta i en laboratorie- och produktionsmiljö, samt i miljöer med dofter från smakämnen och nikotinprodukter. Flytande svenska och engelska är ett krav, och det är en fördel om du har körkort och tillgång till bil.
Erfarenhet av sensoriskt arbete eller livsmedelsvetenskap är meriterande. Kunskap eller vilja att lära sig rökfri processteknik, forsknings- och utvecklingsprocesser, tillverkning eller kvalitet är fördelaktigt, liksom erfarenhet av Microsoft-paketet, inklusive Outlook, PowerPoint och Excel. Det är en fördel om du har en examen inom livsmedelsvetenskap eller en kandidatexamen inom ett naturvetenskapligt område.
Som person är du noggrann, detaljorienterad och trivs med administrativa uppgifter. Du har förmågan att arbeta systematiskt i en stödjande roll och kan enkelt anpassa dig till olika situationer. Dessutom är du flexibel och bibehåller hög effektivitet, även i snabbföränderliga miljöer.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Svensson via maja.svensson@adecco.se
Om du har frågor angående registrering, vänligen kontakta support via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
