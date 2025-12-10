Seniora it-drifttekniker, klientplattform
Åklagarmyndigheten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet söker ett flertal seniora it-drifttekniker som ska delta i det dagliga arbetet med drift och förvaltning av Åklagarmyndighetens it-miljö. Som senior it-drifttekniker ingår du i enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet som består av 50 medarbetare inom olika teknikområden.
Enheten ansvarar för:
Löpande drift och förvaltning av myndighetens it-infrastruktur, system och tekniska plattformar
Bemanning av beredskapen dygnet runt året runt
samt andra och tredje linjen inom vår it-organisation.
Dina arbetsuppgifter Arbetet på enheten innebär möjlighet att jobba med moderna system och verktyg i en it-miljö med stor vikt på it-drift- och it-säkerhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer främst att vara drift, förvaltning av Åklagarmyndighetens it-infrastruktur och tekniska plattformar, Vilket innefattar underhåll, installation och konfiguration samt avancerad felsökning och åtgärder av myndighetens it-infrastruktur, tekniska plattformar och relaterade stödsystem. Säkerhetstänket är väl utvecklat och är en naturlig del i arbetet.
Du kommer även att arbeta med daglig drift, incidenthantering, övervakningslarm, underhålla och säkerställa drift och tillgänglighet och vara en naturlig del i supportkedjan som spänner över samtliga teknikområden, samt att delta i olika projekt. Du är en centralt placerad resurs med bra överblick över samtliga system och komponenter för att upptäcka förbättringsåtgärder.
Dina kvaliteter och kvalifikationer Vi söker dig som har
gymnasieexamen eller motsvarande utbildning inom it som arbetsgivaren bedömer relevant
flera års väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom it-infrastrukturområdet
ett stort tekniskt intresse och förståelse för grundläggande it-teknik
viljan och förmåga att lära dig nya generationer av nuvarande teknisk plattform.
Du har spetskompetens inom några av följande områden:
Automatisering med Script (PowerShell)
Virtualisering (VMware, Nutanix, Containers, Podman, Kubernetes)
Operativsystem Server (Windows server 2022 och versionshantering)
Autentisering (Kerberos, SAMLv2, OpenID-Connect)
Active Directory
Exchange, spam och antiviruslösningar (Fortimail, fortisandbox)
Certifikatslösningar, Kryptering och signering (PKI)
Databashantering (MS SQL)
Som person vill vi att du
är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga
är lyhörd och relaterar till din omgivning på ett smidigt sätt med din positiva attityd och inställning
är strukturerad, ordningsam och säkerställer kvalitet i ditt arbetsresultat
är lösningsorienterad och prestigelös
har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av
* teknisk projektledning
* it-drift i organisationer med höga säkerhetskrav.
Om anställningen Vi är en modern arbetsplats som möjliggör distansarbete, vilket gör att många medarbetare på it-avdelningen både arbetar på kontoret och virtuellt.
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
Paresh Dodia, chef it-drift, it-utveckling och it-säkerhet 010-562 65 34 Jobbnummer
9636579