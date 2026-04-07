Senior verksamhetscontroller till Göteborgs Stad
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-04-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av strategiarbete, kvalitetsarbete, analys och uppföljning i en målstyrd organisation? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi en senior verksamhetscontroller till Göteborg Stad! I rollen som verksamhetscontroller arbetar du förvaltningsövergripande och ansvarar för att samordna arbetet med planering och uppföljning, riskhantering, intern kontroll och intern styrning. Du arbetar på direkt uppdrag av chef och har en central roll i förvaltningens strategiska och operativa utvecklingsarbete.
Den organisatoriska tillhörigheten omfattar ansvar för struktur, metod och verktyg för att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Funktionen ansvarar även för övergripande processer såsom årlig taxehantering och konstruktion av taxor samt samordning av områden som forskning och innovation, miljö- och klimatarbete samt förvaltningsövergripande remisser.
I rollen ingår att:
Vara processledare för förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess
Leda ett controllerteam
Planera och driva arbetet med förvaltningens riskanalyser
Fungera som ledningsstöd till chef
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Göteborgs Stad. Tjänsten är på heltid och planerar att starta i slutet på april eller början på maj. Uppdraget planerar att pågå som längst till och med Februari 2027 och bedrivs till största del på plats på arbetsgivarens kontor.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flerårig erfarenhet av strategiarbete, kvalitetsarbete, analys och uppföljning i en målstyrd organisation
Erfarenhet av att arbeta i relevanta systemstöd för planering och uppföljning
Erfarenhet av rapportskrivande och god förmåga att uttrycka dig i skrift
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Badhusgatan 6 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9840771