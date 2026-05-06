Senior vattenekolog
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en nyckelroll i att följa utvecklingen i kustvatten och sjöar med höga naturvärden, där övergödning, förändrade ekosystem och tidigare åtgärder behöver analyseras med stor noggrannhet. Uppdraget kombinerar fältarbete, ekologiska bedömningar och kvalificerade analyser för att ge en kommunal verksamhet ett bättre beslutsunderlag för fortsatt förvaltning och rätt insatser.
Du arbetar i en miljö där både kustvikar och sjömiljöer ska undersökas, jämföras och följas upp. Fokus ligger på att förstå ekologiska samband, bedöma påverkan i vattenmiljöerna och omsätta resultat till tydliga rekommendationer. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill kombinera praktiskt vattenekologiskt arbete med konkret påverkan på framtida miljöåtgärder.
ArbetsuppgifterDu planerar och genomför undersökningar av vattenkemi och vattenvegetation i flera vattenmiljöer.
Du genomför yngelfiske i kustvatten enligt Havs- och vattenmyndighetens övervakningsmanual.
Du ansvarar för provtagning och analyser av fosforfraktioner i sediment samt bedömningar av läckagebenägen fosfor.
Du tolkar resultat från inventeringar, provtagningar och analyser för att skapa ett tydligt underlag för fortsatt förvaltning.
Du tar fram förslag på ytterligare undersökningar och möjliga åtgärder utifrån hur vattenmiljöerna utvecklas.
Du sammanställer årliga rapporter med inventeringar, provtagningar, analyser, beräkningar, slutsatser och åtgärdsförslag.
Du rapporterar provresultat till nationell datavärd och stämmer löpande av arbetet med ansvarig beställare.
Du ansvarar för nödvändiga tillstånd kopplade till yngelfisket.
KravMinst 10 års erfarenhet som vattenekolog.
Stor erfarenhet av inventeringar av vattenvegetation.
Stor erfarenhet av yngelfiske.
Stor erfarenhet av analyser av fosforfraktioner i sediment.
Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp vattenekologiska undersökningar med hög kvalitet.
Du har den utbildning, behörighet och erfarenhet som krävs för att utföra uppdraget.
Du kan ansvara för de tillstånd som krävs i samband med yngelfiske.
Du arbetar med ackrediterat laboratorium för analyserna.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7689798-1984482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
