Senior UX/UI Designer
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett tvärfunktionellt produktteam som utvecklar och förbättrar digitala kundupplevelser för både app och webb, med särskilt fokus på mobila gränssnitt. Här får du arbeta nära produktägare, utvecklare och andra intressenter i en verksamhet där användarbehov, affärsmål och tekniska förutsättningar behöver mötas i genomtänkta designlösningar.
Rollen har ett tydligt UX-fokus, samtidigt som du också bidrar med stark visuell design. Du arbetar genom hela designprocessen: från att förstå användarbeteenden och identifiera behov till att ta fram färdig interaktionsdesign och UI som fungerar i praktiken. Du blir också en viktig del i arbetet med att förvalta och vidareutveckla designsystemet som används över flera team och digitala gränssnitt.
Det här är en roll för dig som vill kombinera hands-on designarbete med verkligt inflytande över hur digitala produkter utvecklas och förbättras över tid.
ArbetsuppgifterDu driver UX/UI-arbetet för nya och befintliga funktioner i app och webb tillsammans med produktägare, utvecklare och andra intressenter.
Du tar fram designlösningar från användarinsikt till färdig interaktionsdesign och visuell design.
Du planerar och genomför användarintervjuer, användartester och analys av användarbeteenden för att säkerställa god användbarhet och tillgänglighet.
Du skapar användarflöden, informationsarkitektur, interaktionsmönster och prototyper som gör komplexa behov tydliga och användarvänliga.
Du utformar gränssnitt som är tydliga, intuitiva och visuellt genomarbetade i linje med designriktlinjer och varumärke.
Du bidrar till att använda, förvalta och vidareutveckla designsystemet som gemensam grund för flera digitala produkter.
Du deltar aktivt i arbete med A/B-tester och konverteringsoptimering för att förbättra upplevelse och effekt.
KravDu har gedigen erfarenhet av UX/UI-design för digitala produkter, inklusive praktisk erfarenhet av app-design.
Du har stark förmåga att ta fram interaktionsdesign och visuell design för både app och webb.
Du har erfarenhet av att omsätta affärskrav och användarbehov till väl fungerande digitala användargränssnitt i nära samarbete med utvecklare, produktägare och andra intressenter.
Du har erfarenhet av att självständigt driva och facilitera A/B-tester, kundintervjuer och användartester tillsammans med olika intressenter och samarbetspartners.
Du har erfarenhet av att arbeta med och bidra till att utveckla designsystem.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta i internationella team eller över flera marknader.
Erfarenhet från energibranschen eller annan kundnära och komplex verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7952061-2065057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9973826