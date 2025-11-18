Senior UX/UI Designer
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-11-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Linköping
, Lund
, Västerås
eller i hela Sverige
Senior UX/UI Designer - Next Generation Industrial Solutions
Göteborg | Hybrid 50% | Start 1 dec 2025 - 1 dec 2026
Om uppdraget
Vi söker en senior UX/UI Designer med starkt UI-fokus som vill vara med och utveckla vår kunds nästa generation lösningar för condition monitoring. Du blir en central del i ett långsiktigt projekt där webbaserade applikationer omvandlar maskindata till smarta, handlingsbara insikter - och hjälper industrier världen över att arbeta mer hållbart och effektivt.
Dina ansvarsområden
Som en av nyckelpersonerna i UX/UI-teamet kommer du att:
Arbeta nära UX/UI Lead, produktägare och utvecklingsteam för att driva UI-koncept och lösningar.
Ta fram och utvärdera designförslag och aktivt delta i kontinuerliga design reviews.
Driva standardisering, utbilda utvecklingsteam och säkerställa följsamhet mot designregler.
Verifiera och testa att implementationen följer designen.
Arbeta tätt med stakeholders för att förstå behov och omsätta dem i intuitiva gränssnitt.
Delta i scrum-ceremonier och bidra till ett kreativt, prestigelöst teamklimat.
Dela insikter, brainstorma och vara en aktiv del av ett team där alla äger resultatet.
Varför trivas här?
Hos oss får du:
Små, autonoma team med stort mandat och hög tillit.
Ett samarbetsdrivet arbetssätt med fokus på transparens och stöd.
En lärande kultur - du får tid och hjälp att sätta dig in i komplexa industriella domäner.
Möjlighet att påverka en helt ny produktgeneration från grunden.
En miljö där innovation, nyfikenhet och problemlösning står i centrum.
Arbetet innebär komplexa produkter, tekniskt djup och ibland osäkerhet - men också en unik chans att forma lösningar som får stor effekt för industrin globalt.Publiceringsdatum2025-11-18Kravprofil för detta jobb
Måste-krav:
Senior erfarenhet av Figma - avancerad användning av designsystem, komponenter, auto-layout, variabler och prototyper.
Förståelse för web principles & DOM - kunna designa responsivt, konsekvent och skalbart.
Van att arbeta iterativt och presentera early-stage design.
Mycket god kommunikationsförmåga - kunna förklara designbeslut och motivera val.
God förståelse för designsystem och skalbarhetsprinciper.
Stark drivkraft, proaktivitet och komfort i autonoma team.
Teamorienterad - ber om hjälp när du behöver det och hjälper andra när de behöver dig.
Nyfikenhet och vilja att snabbt sätta sig in i komplexa domäner.
Erfarenhet av agil utveckling (Scrum).
Flytande engelska.
Meriterande:
Svenska språkkunskaper.
Erfarenhet av industriella applikationer.
Teknik & verktyg i projektet
React, Svelte, TypeScript, Go, PostgreSQL, AWS, Docker, K3S, MongoDB, Azure DevOps, GIT, Figma, Miro m.fl.Övrig information
Start: 1 december 2025 (så snart som möjligt) Längd: 12 månader Placering: Göteborg (50% på plats/hybrid) Arbetstid: 40 h/vecka
Vi tillämpar löpande urval och kan ta ned uppdraget innan sista ansökningsdag. Sök därför så snart som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9609224