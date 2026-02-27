Senior Utvecklingsingenjör till Scama!
2026-02-27
Senior Utvecklingsingenjör till SCAMA!
Vill du arbeta med världsledande teknik som räddar liv? Är du en erfaren konstruktör som vill ta tekniskt ansvar, påverka produktutveckling och driva projekt från idé till färdig leverans? SCAMA söker nu en Senior Utvecklingsingenjör inom konstruktion som vill spela en central roll i vår organisation. Välkommen med din ansökan!
Din roll
Som Senior Utvecklingsingenjör får du en bred och ansvarsfull roll på vår tekniska avdelning. Du arbetar nära konstruktörer, systemingenjörer och projektledare och har ett tydligt tekniskt ansvar inom konstruktion. Du driver större konstruktionsuppgifter inom både kundprojekt och interna utvecklingsprojekt och bidrar aktivt till tekniska vägval och produktutveckling. Hos oss får du möjlighet att både fördjupa och bredda din tekniska kompetens.
Våra system har stor teknisk bredd och omfattar bland annat mekanik, hydraulik, elektronik, pneumatik, textil och byggteknik.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för design och utveckling av tekniskt avancerade systemdelar
Ta fram innovativa lösningar på komplexa tekniska utmaningar
Bidra till och leda tekniska beslut kring produktspecifikationer och designval
Ha tekniskt ansvar inom konstruktion och delta i design- och ritningsgranskningar
Fungera som mentor och stöd till juniora kollegor
Arbeta med konstruktion och dokumentation av system, delsystem, komponenter och produktionsutrustning
Varje leverans är kundanpassad. I projektens inledande faser anpassar vi det tekniska underlaget som sedan överlämnas till inköp och tillverkning. All montering och funktionstest sker i våra egna lokaler. Vi leder även slutmontage och verifiering på plats hos kund samt utbildar kundens tekniker. Tjänsten är inte en resande roll, men det finns möjlighet att vid behov delta vid leveranser hos kund.
Om dig
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund som konstruktör och/eller utvecklingsingenjör med minst 10 års arbetslivserfarenhet. Du har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande och mycket goda kunskaper i CAD, oavsett vilket verktyg du är van vid. Eftersom vi arbetar i en internationell miljö behöver du behärska engelska mycket väl.
Du har god förståelse för materialval, tillverkningsmetoder och konstruktionsprinciper och kan motivera dina tekniska beslut. Du trivs i en bred teknisk roll där du får hantera varierande förutsättningar och arbeta med flera teknikområden parallellt.
SCAMAs arbete sker i en dynamisk miljö vilket innebär att du behöver vara flexibel och bekväm med att förutsättningar kan förändras. Du har förmågan att prioritera, ta ansvar för helheten i projekt och samarbeta tätt med ditt team. Du söker stöd när det behövs och ställer självklart upp för andra när situationen kräver det.
Om SCAMA
Vi utvecklar, designar, tillverkar, installerar och underhåller utrullningshinder för flygplan åt försvarsmakter runt om i världen. Våra system installeras på landningsbanor och är konstruerade för att säkert stoppa flygplan som fått problem vid start eller landning - även vid mycket höga hastigheter och vikter.
Som systemleverantör ansvarar vi för hela kedjan, från koncept och utveckling till installation, test och utbildning hos kund. Vi är representerade i cirka 40 länder och är en tekniskt ledande aktör inom vår nisch. SCAMA är ett familjeägt bolag med stark sammanhållning, korta beslutsvägar och en tydlig ambition att bli störst i världen inom vårt område.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på SCAMA.I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 29 mars 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping.
