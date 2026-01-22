Senior upphandlingsspecialist inom tjänstepension
2026-01-22
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior specialist som kan ge kvalificerat stöd vid upphandling av förmedlare av tjänstepension för exekutiva chefer inom en större offentlig verksamhet och dess bolag. Du arbetar nära inköps- och upphandlingsfunktion samt berörda intressenter med att ta fram ett tydligt förfrågningsunderlag och genomföra en strukturerad anbudsutvärdering. Rollen kräver hög integritet och oberoende gentemot försäkrings- och förmedlarbolag.
Distansarbete kan vara möjligt till viss del.
ArbetsuppgifterStötta i framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av förmedlare av tjänstepension.
Bidra med sakkunskap inom pension, försäkring och förmedlingsfrågor.
Genomföra och dokumentera utvärdering av inkomna anbud i linje med LOU.
Säkerställa att krav och utvärderingsmodeller blir relevanta, mätbara och affärsmässiga.
Samverka med interna funktioner och sammanställa underlag för beslut.
KravMångårig dokumenterad erfarenhet inom pension och/eller försäkring och/eller förmedlarverksamhet.
Mycket god insikt i försäkringsbolags och bankers produkter för tjänstepension.
God kännedom om förmedlingsmarknaden.
Oberoende ställning gentemot försäkrings- och förmedlarbolag.
Erfarenhet av pensionsutfästelser från arbetsgivare.
Erfarenhet av tjänstepension för ledande befattningshavare.
Kunskap om LOU (Lagen om offentlig upphandling).
MeriterandeErfarenhet av uppdrag inom kommunal eller regional verksamhet.
Tidigare upphandlingsuppdrag av förmedlare av tjänstepension för exekutiva chefer.Så ansöker du
