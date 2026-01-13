Senior Training Manager
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som Training Manager har du en central roll i leveransprojekt där utbildning är en viktig del av helheten. Du ansvarar för utbildningsspåret och säkerställer att utbildningar till kund levereras enligt krav, tidplan och budget. Rollen innebär nära samarbete med kund, projektledning och underleverantörer, med stort fokus på kravhantering och uppföljning av leveranser.
Du fungerar som delprojektledare för utbildningsdelen (utan personalansvar) och trivs i en roll med många kontaktytor där struktur, ansvarstagande och förmåga att lösa praktiska frågor är avgörande.
ArbetsuppgifterAnsvara för utbildningsdelen i leveransprojekt och driva arbetet framåt mot uppsatta mål
Samla in, analysera, bryta ned och följa upp kundkrav kopplat till utbildningsleveranser
Säkerställa spårbarhet mellan kundkrav och underleverantörers leveranser
Granska utbildningsmaterial och säkerställa att innehåll och upplägg möter kundens behov
Följa upp leveranser mot tidplan och budget på delprojektnivå
Samordna dialog mellan kund, projektledning och underleverantörer i utbildningsrelaterade frågor
KravGedigen erfarenhet av kravhantering, inklusive kravställning, kravnedbrytning och verifiering
Erfarenhet av att arbeta i teknikintensiva och/eller försvarsrelaterade projekt
Vana av samarbete med både underleverantörer och slutkund
Förståelse för utbildningsverksamhet, exempelvis genom arbete som utbildare eller projekt inom teknisk utbildning
Dokumenterad vana att hantera och följa upp budget och tidplan på delprojektnivå
Förmåga att anpassa kommunikationen till olika målgrupper och roller
Trivs med att arbeta i en internationell miljö med kunder från olika länder
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Erfarenhet från tekniskt komplexa projekt med flera underleverantörer
