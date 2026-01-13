Senior Tillgänglighetsspecialist
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior tillgänglighetsspecialist som ger löpande stöd i tillgänglighetsanpassning för digitala tjänster i en samhällsviktig myndighetsmiljö. Du blir en nyckelperson i att säkerställa hög tillgänglighet genom kravanalys, kravformulering och kvalitetsarbete nära både UX och utveckling. I rollen ingår även kompetensöverföring till verksamhetens medarbetare samt dokumentation av genomfört arbete.
ArbetsuppgifterAnalysera och granska tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 nivå AA (samt högre nivåer när de lanseras).
Granska pedagogiska krav kopplade till tillgänglighet utöver WCAG 2.1 nivå AA.
Formulera tillgänglighetskrav som kan användas vid utveckling av formulär.
Planera och genomföra användningstester med expertanvändare som använder hjälpmedel samt deltagare med funktionsnedsättning.
Samarbeta tätt med UX- och utvecklingsteam för att omsätta krav till fungerande lösningar.
Genomföra kompetensöverföring till interna medarbetare.
Dokumentera löpande genomförda aktiviteter och resultat.
KravMinst 8 års dokumenterad erfarenhet av arbete som tillgänglighetsexpert (införskaffad under de senaste 10 åren).
Godkänd WAS-certifiering från International Association of Accessibility Professionals (IAAP).
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Tidigare erfarenhet från Polismyndigheten.
