Senior testledare och teststrateg
Avaron AB / Datajobb / Lund
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett viktigt initiativ där en verksamhet inom energisektorn vill modernisera och vidareutveckla sina arbetssätt inom digital utveckling. En central del i förflyttningen är att skapa ett mer enhetligt, hållbart och effektivt arbetssätt för testning som stärker kvaliteten i leveranserna och gör arbetet mer förutsägbart.
I rollen får du kombinera strategiskt arbete med nära stöd till teamen i vardagen. Du är med och formar gemensamma riktlinjer och principer för test, samtidigt som du hjälper utvecklings- och leveransteam att omsätta dem i praktiken. Uppdraget har många kontaktytor mellan verksamhet och IT, vilket gör att du får stort inflytande över hur test integreras i utvecklings- och leveransprocessen.
Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill driva verklig förändring, höja testmognaden i flera team och bidra i en verksamhet med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu tar fram och dokumenterar övergripande riktlinjer, principer och rekommendationer för teststrategi och testarbete.
Du tydliggör roller, ansvar och samverkan inom testområdet mellan team, verksamhet och IT.
Du driver förbättringar som gör test till en naturlig del av utvecklings- och leveransprocessen.
Du coachar utvecklings- och leveransteam i praktisk och ändamålsenlig testning.
Du stöttar teamen i att etablera, anpassa och vidareutveckla testrelaterade rutiner utifrån verksamhetens mål och arbetssätt.
Du bidrar till förbättrade arbetssätt för kravhantering och beroendehantering i nära koppling till test.
Du samarbetar nära nyckelroller inom både verksamhet och IT för att höja den samlade testmognaden.
Vid behov kan du även bidra inom kravhantering och testledning.
KravMycket god dokumenterad kunskap inom testmetodik, testprocesser och kvalitetssäkring.
Mycket god erfarenhet av arbete med testledning, teststrategi och kravhantering i komplexa IT-miljöer.
Erfarenhet av att ta fram och tillämpa gemensamma riktlinjer och arbetssätt för testning.
Erfarenhet av att arbeta med stöd och coachning av team i praktisk testning.
Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsmiljöer där test är integrerat i teamens arbetssätt.
Erfarenhet av kravhantering och kravanalys i relation till test.
Du talar och skriver svenska obehindrat, eftersom projektspråk och dokumentation är på svenska.
MeriterandeErfarenhet av förändringsarbete kopplat till införande eller vidareutveckling av arbetssätt inom test och kvalitet.
Erfarenhet av arbete i organisationer med flera team och beroenden mellan leveranser.
Erfarenhet från energibranschen eller annan samhällskritisk verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7522293-1932184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
