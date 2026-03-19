Senior Testledare
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior testledare för ett uppdrag i en tekniskt avancerad miljö där testverksamhet byggs upp inom flera discipliner. Du får en nyckelroll i att skapa struktur, driva framdrift och samordna testarbetet mellan olika tekniska områden kopplade till elektrisk testning, kylsystem samt mjukvara och hårdvara.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för planering, koordinering och kommunikation, både inom testteamet och gentemot verksamhetens intressenter. Det här passar dig som trivs i en praktisk testmiljö och vill kombinera teknisk förståelse med ledarskap.
ArbetsuppgifterLeda och koordinera ett team av testingenjörer inom flera testdiscipliner.
Planera, följa upp och säkerställa genomförandet av testaktiviteter enligt uppsatta mål och krav.
Ansvara för statusrapportering och avrapportering till relevanta intressenter.
Skapa struktur för testplaner, testfall och dokumentation.
Säkerställa att testresultat dokumenteras och kommuniceras på ett tydligt sätt.
Samordna arbetet mellan olika testområden, inklusive elektrisk testning, kylsystem samt mjukvara och hårdvara.
Stötta verifiering och funktionstestning i labb- och testmiljö.
KravFlera års erfarenhet av test och verifiering i teknisk miljö.
Dokumenterad erfarenhet av att leda eller koordinera testarbete i rollen som Test Lead eller liknande.
Erfarenhet av att arbeta i labb- eller testmiljö.
God förmåga att strukturera och dokumentera testarbete.
Erfarenhet av rapportering och kommunikation mot olika intressenter.
Erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer.
Flytande svenska och engelska.
Erfarenhet av Matlab / Simulink.
Erfarenhet av Jira för testplanering, dokumentation och uppföljning.
MeriterandeErfarenhet från fordons-, försvars- eller liknande teknisk bransch.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7423750-1902152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9807213