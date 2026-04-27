Senior Test Engineer
Vill du ta en ledande roll inom test och kvalitet i en av Sveriges största digitala plattformar? Nu söker vi en erfaren testautomationsspecialist som vill vara med och utveckla och förbättra kvaliteten i en omfattande extern webbmiljö.
Om rollen
I rollen kommer du att leda och utveckla test- och automationsarbetet i ett agilt team som ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av en stor extern webbplats. Du arbetar nära utvecklare, UX och produktägare och är en nyckelperson i att säkerställa hög kvalitet, tillgänglighet och stabilitet i leveranserna.
Du kommer att kombinera operativt testarbete med ett coachande ansvar, där du driver förbättringar i teamets arbetssätt och bidrar till en stark kvalitetskultur.Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Leda och utveckla teamets arbete inom test och testautomatisering
Planera, designa och implementera testfall och automatiserade tester
Säkerställa kvalitet genom hela utvecklingsprocessen
Arbeta med E2E-testning, regressionstestning och releaseverifiering
Identifiera förbättringsområden och utveckla teststrategier
Coacha teamet i kvalitetstänk och testmetodik
Samarbeta nära utvecklare, UX och produktägare
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av testautomatisering inom frontend
Är van att arbeta med verktyg som Playwright och/eller Cypress
Har erfarenhet av E2E-testning och testdesign
Har god kunskap inom tillgänglighet (WCAG 2.1)
Har erfarenhet av testning av responsiva webbapplikationer och cross-browser-kompatibilitet
Har arbetat i agila, tvärfunktionella team
Är kommunikativ, självgående och trivs i en ledande roll
Meriterande
Erfarenhet av CI/CD och automatiserade pipelines
Prestandatestning (t.ex. NeoLoad)
Erfarenhet av moderna frontend-ramverk (React, Angular eller Vue)
Erfarenhet av BrowserStack eller liknande verktyg
Kunskap inom WCAG 2.2
Erfarenhet av CMS, t.ex. SitevisionÖvrig information
Placering: Stockholm (hybrid)
Möjlighet till visst distansarbete
Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska
Vi erbjuder
32 dagars semester
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Kompetensutveckling
Stöttande team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
(org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Tullgårdsgatan 10 (visa karta
)
116 68 STOCKHOLM
