Senior Test Engineer

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-27


Vill du ta en ledande roll inom test och kvalitet i en av Sveriges största digitala plattformar? Nu söker vi en erfaren testautomationsspecialist som vill vara med och utveckla och förbättra kvaliteten i en omfattande extern webbmiljö.
Om rollen
I rollen kommer du att leda och utveckla test- och automationsarbetet i ett agilt team som ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av en stor extern webbplats. Du arbetar nära utvecklare, UX och produktägare och är en nyckelperson i att säkerställa hög kvalitet, tillgänglighet och stabilitet i leveranserna.
Du kommer att kombinera operativt testarbete med ett coachande ansvar, där du driver förbättringar i teamets arbetssätt och bidrar till en stark kvalitetskultur.

Arbetsuppgifter
Leda och utveckla teamets arbete inom test och testautomatisering

Planera, designa och implementera testfall och automatiserade tester

Säkerställa kvalitet genom hela utvecklingsprocessen

Arbeta med E2E-testning, regressionstestning och releaseverifiering

Identifiera förbättringsområden och utveckla teststrategier

Coacha teamet i kvalitetstänk och testmetodik

Samarbeta nära utvecklare, UX och produktägare

Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av testautomatisering inom frontend

Är van att arbeta med verktyg som Playwright och/eller Cypress

Har erfarenhet av E2E-testning och testdesign

Har god kunskap inom tillgänglighet (WCAG 2.1)

Har erfarenhet av testning av responsiva webbapplikationer och cross-browser-kompatibilitet

Har arbetat i agila, tvärfunktionella team

Är kommunikativ, självgående och trivs i en ledande roll

Meriterande
Erfarenhet av CI/CD och automatiserade pipelines

Prestandatestning (t.ex. NeoLoad)

Erfarenhet av moderna frontend-ramverk (React, Angular eller Vue)

Erfarenhet av BrowserStack eller liknande verktyg

Kunskap inom WCAG 2.2

Erfarenhet av CMS, t.ex. Sitevision

Övrig information
Placering: Stockholm (hybrid)

Möjlighet till visst distansarbete

Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska

Vi erbjuder
32 dagars semester

Friskvårdsbidrag

Tjänstepension

Kompetensutveckling

Stöttande team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
