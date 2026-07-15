Senior Test Engineer - Verification & Validation (V&V)
Integro Consulting AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-07-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Integro Consulting AB i Lund
, Växjö
, Göteborg
, Skövde
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Senior Test Engineer – Verification & Validation (V&V)
Ort: Lund
Omfattning: Heltid
Start: Augusti 2026
Anställningsform: Konsultuppdrag
Om rollen
Vi söker en erfaren Test Engineer med stark kompetens inom Verification & Validation (V&V) som vill bli en viktig del av ett tekniskt utvecklingsteam i Lund.
I rollen kommer du att arbeta som teknisk expert inom verifiering och validering av avancerade produkter och system. Du ansvarar för att säkerställa att testaktiviteter genomförs strukturerat, effektivt och med hög kvalitet genom hela utvecklingsprocessen.
Du kommer att arbeta nära systemingenjörer, utvecklingsteam, projektledare och produktorganisationer för att säkerställa att rätt kvalitet uppnås vid rätt tidpunkt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Test Engineer kommer du bland annat att:
Granska tekniska krav, risker och verifieringsstrategier samt bidra med rekommendationer kring testmetoder.
Utveckla, granska och följa upp Verification & Validation-planer.
Skapa och vidareutveckla testspecifikationer, testfall och testprocesser.
Genomföra tester i tekniska testmiljöer och säkerställa att resultat uppfyller definierade krav.
Analysera testdata, identifiera avvikelser och ta fram faktabaserade rekommendationer.
Dokumentera resultat, skapa rapporter och presentera tekniska beslutsunderlag.
Ansvara för testutrustning, testmiljöer och konfigurationer.
Säkerställa att testmiljöer och maskiner är korrekt konfigurerade, underhållna och redo för verifieringsaktiviteter.
Bidra till kontinuerliga förbättringar av testmetodik och utvecklingsprocesser.
Samarbeta med olika tekniska discipliner för att säkerställa hög produktkvalitet.
Vi söker dig som har
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av Verification & Validation, testning eller kvalitetssäkring inom produktutveckling.
Erfarenhet av att utveckla och genomföra testfall samt analysera testresultat.
God förståelse för kravhantering, riskanalys och testmetodik.
Erfarenhet av automatiserade testmiljöer och tekniska verifieringsaktiviteter.
Erfarenhet av att arbeta med avancerade produkter, system eller maskiner i testmiljöer.
Förmåga att analysera komplex teknisk information och kommunicera tydliga slutsatser.
Ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt.
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella team.
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Utveckling av testprocesser.
Automatiserade testmiljöer.
Felsökning och problemrapportering.
Systemtestning eller integrationstestning.
Arbete inom industri, tillverkning eller avancerad produktutveckling.Publiceringsdatum2026-07-15Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och lösningsorienterad. Du tar gärna initiativ, driver ditt arbete framåt och har förmågan att både förstå tekniska detaljer och se helheten.
Du är prestigelös, kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika funktioner där kvalitet och teknik står i fokus.
Språkkrav
Svenska – mycket god nivå
Engelska – mycket god nivå
Övrig information
📍 Plats: Lund
📅 Start: Augusti 2026
⏳ Uppdragsperiod: Augusti 2026 – Mars 2027 (med möjlighet till förlängning)
🏢 Arbetssätt: På plats i Lund (ej distansarbete)
Inför uppdragsstart genomförs obligatoriskt drogtest.Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan med CV och en kort beskrivning av din erfarenhet inom test, verifiering och validering. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: kamuran.ertekin@integroconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Test & Verification Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integro Consulting AB
(org.nr 559307-4866)
223 55 LUND Arbetsplats
Lund Jobbnummer
10003248