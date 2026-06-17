Senior teknisk säljare till Digiclean
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Senior teknisk säljare till Digiclean i Göteborg. Bygg affären som hjälper industrin minska kemikalier, avfall och utsläpp.
Vill du ta en nyckelroll i ett teknikbolag med stark hållbarhetsnytta och tydlig industriell relevans? Som senior teknisk säljare hos Digiclean i Göteborg får du driva komplex B2B-försäljning mot tillverkande industri och hjälpa kunder att minska kemikalieanvändning, avfall och utsläpp med AI-driven kontroll av processvätskor. Du tar över varma kunddialoger och piloter, bygger förtroende hos beslutsfattare inom produktion, kvalitet, teknik och ledning samt omvandlar teknisk nytta till långsiktiga affärer. Rollen passar dig som vill kombinera affärsansvar, industriell förståelse och stort inflytande i ett bolag där du får vara med och forma nästa tillväxtfas.Intresserad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Hos Digiclean får du en operativ och affärsnära roll i ett bolag med tydlig industriell relevans och stor tillväxtpotential. Du blir en viktig person i nästa fas, där befintliga dialoger ska utvecklas till långsiktiga kundrelationer och skalbar försäljning. Rollen passar dig som vill arbeta nära kundernas verkliga utmaningar, förstå deras processer och visa hur smart kemikaliekontroll kan skapa både ekonomiskt och hållbart värde. Du får stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka hur Digiclean bygger sin marknad framåt.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
I rollen driver du hela säljprocessen från kvalificerad kunddialog till avtal, med fokus på industriella kunder och komplexa beslutsmiljöer.
• Ta över och vidareutveckla pågående kunddialoger och piloter
• Konvertera pilotprojekt till långsiktiga avtal och återkommande intäkter
• Identifiera nya affärsmöjligheter inom tillverkande industri
• Bygga förtroende hos beslutsfattare inom produktion, kvalitet, teknik, hållbarhet och ledning
• Förklara teknisk nytta på ett kommersiellt tydligt sätt
• Arbeta nära grundare och team för att forma en mer skalbar försäljningsmodell
• Bidra med marknadsinsikter, kundförståelse och struktur i det kommersiella arbetet
Du kommer in i ett läge där Digiclean redan har relevanta kunddialoger och där uppdraget handlar om att skapa tempo, förtroende och avslut.
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Göteborgsområdet, med Digiclean Solutions AB i Göteborg och Borås. Bolaget arbetar med automatiserad övervakning och kontroll av processvätskor samt industriella kemiska produkter. Rollen är operativ, kundnära och passar dig som trivs i en miljö där allt inte är färdigdefinierat. Du arbetar nära ett mindre team och får stort utrymme att påverka både affärer, arbetssätt och nästa steg i bolagets kommersiella utveckling.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av att sälja och stänga komplexa B2B affärer mot industri eller tillverkande företag. Du har sannolikt arbetat med teknisk försäljning, affärsutveckling, key account management eller en kundnära roll kopplad till processkemikalier, industriella vätskor, smörjmedel, metalworking fluids, ytbehandling, processteknik eller liknande områden. Du förstår hur industrikunder fattar beslut och är van att hantera flera intressenter i samma affär. Som person är du självgående, praktisk, förtroendeskapande och uthållig. Du gillar att ta ansvar för intäkter, skapa framdrift och arbeta nära både teknik och kundnytta.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768729251 Jobbnummer
9967907